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Самарская область рассчитывают получить 440 млн из бюджета на поддержку рабочих "АвтоВАЗа"

Экономика и бизнес
15 августа, 14:34 UTC+3 САМАРА САМАРА 15, августа. /ТАСС

Как сообщил губернатор Николай Меркушкин, выделение федеральных средств поможет улучшить ситуацию на рынке труда в Тольятти

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САМАРА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Самарской области рассчитывают получить из бюджета РФ почти 440 млн рублей в 2017 году на поддержку рабочих "АвтоВАЗа", сам регион направит еще 23 млн рублей на эти цели. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Для сохранения занятости и повышения профессиональной конкурентоспособности работников "АвтоВАЗа" Министерством труда и социальной защиты РФ подготовлен проект постановления, по которому из федерального бюджета за счет резервного фонда правительства РФ в 2017 году будут выделены средства в размере 439,2 млн рублей. Кроме того, еще 23,1 млн рублей выделит правительство региона", - пояснили в пресс-службе. Отмечается, что проект постановления находится на рассмотрении в правительстве РФ.

Выделяемые средства планируется направить на частичное возмещение организациям, принимающим на работу высвобождаемых работников, расходов на оплату их труда, затрат на создание новых рабочих мест, а также на частичное возмещение работодателям расходов на профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников.

"Всего средства будут направлены на поддержку 5131 человека", - отметили в пресс-службе.

Как сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин, выделение федеральных средств поможет улучшить ситуацию на рынке труда в Тольятти, это также свидетельствует об огромном значении, которое государство придает ситуации на ведущем предприятии автомобильной промышленности России.

"Тысячи заводчан получат возможность за государственный счет пройти профессиональную подготовку, повысить свою квалификацию, что позволит снизить напряженность на рынке труда Тольятти", - приводит пресс-служба слова Меркушкина.

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