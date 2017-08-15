ФАС продлила срок исполнения требования по отмене роуминга для одного оператора

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) приняла решение продлить срок исполнения предупреждения по отмене роуминговых тарифов одному оператору связи до 15 декабря 2017 года. Об этом сообщил замглавы службы Анатолий Голомолзин в телеграм-канале ФАС .

ФАС не раскрывает, кто из операторов получил продление. До 15 сентября компания должна предоставить в ФАС России предложения по изменению тарифных планов. Далее в течение 3 месяцев обеспечить техническую реализацию перехода на разработанные тарифные планы.