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ФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" операторов связи

Экономика и бизнес
31 июля, 12:38 UTC+3

"Мегафон", МТС, "Билайн", Теле2 были обязаны вынести предложения по национальному роумингу, но не сделали этого

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Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин

Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. ФАС приняла решение возбудить дело в отношении "большой четверки" операторов связи ("Мегафон", МТС, "Билайн", Теле2 - прим. ред.) из-за цен в национальном роуминге.

Об этом сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Операторы связи обязаны были вынести предложения по национальному роумингу, чего сделано не было, поэтому ФАС приняла решение по вопросу национального роуминга возбудить дело в отношении большой четверки", - сказал Голомолзин на пресс-конференции в ТАСС.

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