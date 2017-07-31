ФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" операторов связи

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. ФАС приняла решение возбудить дело в отношении "большой четверки" операторов связи ("Мегафон", МТС, "Билайн", Теле2 - прим. ред.) из-за цен в национальном роуминге.
Об этом сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
"Операторы связи обязаны были вынести предложения по национальному роумингу, чего сделано не было, поэтому ФАС приняла решение по вопросу национального роуминга возбудить дело в отношении большой четверки", - сказал Голомолзин на пресс-конференции в ТАСС.