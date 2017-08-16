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Написавший письмо о проблемах банков сотрудник "Альфа Капитала" приглашен в ЦБ

Экономика и бизнес
16 августа, 13:03 дата обновления: 16 августа, 13:35 UTC+3

Беседа с ним состоится 16 августа

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сотрудник "Альфа Капитала", написавший письмо о проблемах банка "Открытие", Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ, приглашен на беседу в ЦБ.

Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к ЦБ.

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"[сотрудник "Альфа Капитала"] Приглашен на опрос в ЦБ", - сказал собеседник агентства, пояснив, что встреча состоится в среду.

Другой источник подтвердил дату встречи. "Сотрудник вызван на опрос, в том числе в департамент противодействия недобросовестным практикам. Беседа состоится сегодня", - сообщил источник в финансовых кругах.

Представитель "Альфа Капитала" подтвердил ТАСС, что один из сотрудников компании вызван в ЦБ на опрос.

Ранее стало известно о разосланном сотрудником письме, предупреждавшем клиентов о наличии рисков у банка "Открытие", Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ. В письме говорилось, что ситуация вокруг этих банков "может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента РФ в 2018 году, как думают многие". Согласно письму, под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций банков, которые в случае санации могут быть полностью списаны. Сотрудник "Альфа Капитала" также рекомендовал клиентам этих четырех банков перевести активы к более надежным участникам банковской системы РФ.

После этого представители "Альфа Капитала" и "Альфа банка" заявили, что в письме отражено частное мнение сотрудника и компании намерены продолжить работу с вышеперечисленными банками. Получить комментарий пресс-службы ЦБ пока не удалось. 

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