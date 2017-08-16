Степашин: около 1 млн россиян предстоит переселить из аварийного жилья

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АСТРАХАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Около 1 млн граждан в РФ будут переселены из аварийного жилья до конца августа этого года. Однако еще столько же нуждается в новых квартирах, сообщил в среду в Астрахани председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.
"В конце августа 1 млн граждан будет переселен. Такое событие у нас будет в стране. На сегодняшний день, по данным нашего фонда и Министерства строительства, примерно столько же еще требуется переселить - еще 1 млн. То есть программа, конечно, должна быть очень напряженной, людей для переселения еще много", - сказал Степашин.
Он отметил, что порядка 10-15 регионов могут сорвать программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. В их числе Тува, Карелия, Амурская область, Еврейская автономная область. По его словам, проблемы с выполнением программы также есть в Забайкалье, в Саратовской и Архангельской в Ивановской областях.
"Порядка 10-15 регионов у нас сегодня двоечники, к сожалению. Но я думаю, что до конца года цифра уменьшится. Главная причина не в том, что не хватает средств - с финансированием практически срывов нет. Где-то не срабатывают руководители, где-то обманывают подрядчики. И, к сожалению, в начале 90-х годов мы разрушили строительный комплекс, строительную индустрию в нашей стране, то, что было в Советском союзе. Там, где это сохранили и воссоздали, как, например, в Астраханской области, там это и работает",- отметил Степашин.
Он также сообщил о возможном создании в РФ институт развития ЖКХ. "Программу [переселения] сворачивать нельзя. Предложение есть одно, я, может быть, озвучу его здесь впервые, - мы предлагаем на базе фонда создать институт развития ЖКХ, который бы занимался и модернизацией жилья, и капитальным ремонтом, и аварийным жильем вместе с регионами. Я знаю, что все руководители субъектов России нас в этом плане поддержат", - сказал Степашин.
Целевая федеральная программа, в рамках которой местные власти в России должны были обеспечить переселение граждан из домов, признанных аварийными и ветхими до 2012 года, завершается в 2017 году. В мае 2017 года президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству выработать постоянно действующий механизм расселения аварийного жилого фонда и запустить его с 1 января 2019 года.
В Астраханской области Степашин принял участие в церемонии вручения ключей от новых квартир гражданам, ранее проживавшим в аварийном жилье.