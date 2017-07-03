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Известия: Минстрой оштрафовал регионы на 540 млн руб. по программе расселения жилья

Общество
3 июля, 3:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

По данным издания, введение штрафов позволило существенно повысить темпы расселения и сократить количество брака при строительстве

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минстрой РФ обязал 46 российских регионов, не выполнивших программу расселения аварийного жилья, вернуть в бюджет 540 млн рублей. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на статистику, предоставленную ей ведомством.

Издание пишет, что с 2014 года министерство строительства и ЖКХ перешло на жесткую систему контроля выполнения регионами программы расселения аварийного жилья. За срыв сроков и недостоверную отчетность субъекты РФ обязали выплачивать штрафы в виде возврата в бюджет ранее выделенных субсидий.

По данным газеты, введение денежных штрафов позволило существенно повысить темпы расселения и сократить количество брака при строительстве.

По оценке Минстроя, предоставленной "Известиям", за 2014-2015 годы 46 регионов Российской Федерации обязали вернуть выделенную им финансовую поддержку в размере 540,7 млн рублей. От выплаты штрафа были освобождены семь субъектов, в которых произошли чрезвычайные ситуации и местные власти не могли выполнить свои обязательства по объективным причинам.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис заявил изданию, что меры финансовой ответственности были введены для соблюдения регионами сроков расселения из аварийных домов. "После создания Минстроя России и перехода на более жесткую систему контроля, в том числе со штрафами, среднегодовой темп вырос втрое и последние три года составляет около 3 млн кв. м ежегодно. Что касается качества предоставляемого жилья - оно также выросло. Снижается доля жилья с выявленными недостатками, причем все недочеты ставятся на контроль до полного их устранения", - отметил он.

Текущая программа переселения из аварийного жилья действует с 2014 г. до сентября 2017 г. Минстрой совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ должны переселить из аварийного жилья 733,23 тыс. человек. По информации Фонда ЖКХ, общая площадь аварийного жилья, признанного таковым до 2012 г., составляет 11,37 млн кв. м. По данным Фонда ЖКХ, российские регионы в период с 2014 г. по 1 июня 2017 г. выполнили программу переселения граждан из аварийного жилья на 75%.

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