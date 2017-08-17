Reuters: китайская CEFC ведет переговоры о покупке доли в "Роснефти"

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ТАСС, 17 августа. Китайская энергетическая компания CEFC ведет предварительные переговоры о покупке доли в "Роснефти", сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По данным Reuters, с июля уже состоялись две встречи между главой "Роснефти" Игорем Сечиным и главой CEFC Е Цзяньминем. Пока неизвестно, какую сумму намерена инвестировать в "Роснефть" CEFC. При этом источник агентства, знакомый с происходящим в "Роснефти", заявил, что российская компания открыта для продажи доли в своем розничном бизнесе.
Один из источников Reuters отметил, что в CEFC уже была создана специальная целевая группа из 40 человек по работе над вопросом инвестиций в "Роснефть". О соглашении может быть объявлено уже в начале следующего месяца, отмечает агентство.
В начале июля "Роснефть" и CEFC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого предусматривается опция для китайской корпорации по приобретению доли в розничном бизнесе "Роснефти". Подписание документа состоялось в рамках официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.
Ранее сообщалось, что "Роснефть" может уже в 2018 года выделить розничный бизнес в рамках создаваемой холдинговой структуры управления. Источник в компании отмечал, что соответствующее предложение будет вынесено до конца этого года на совет директоров. Результатом перехода на холдинговую структуру должно стать повышение ответственности бизнес-блоков за финансовый результат и более гибкая система принятия решений, которая упростит внедрение инноваций на уровне бизнеса.