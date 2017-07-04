Стратегическое партнерство: итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина

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В Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
По итогам встречи стороны подписали несколько десятков документов в области политики, экономики, культуры, а также в общественной сфере, в том числе был утвержден план действий по реализации договора о соседстве, дружбе и сотрудничестве на 2017-2020 годы.
Оба лидера подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений – Путин отметил, что российско-китайское партнерство укрепилось и продолжает интенсивно развиваться, а Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что развитие отношений между Россией и Китаем является непоколебимым, несмотря на обстановку в мире.