Стратегическое партнерство: итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина

В Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

По итогам встречи стороны подписали несколько десятков документов в области политики, экономики, культуры, а также в общественной сфере, в том числе был утвержден план действий по реализации договора о соседстве, дружбе и сотрудничестве на 2017-2020 годы.

Оба лидера подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений – Путин отметил, что российско-китайское партнерство укрепилось и продолжает интенсивно развиваться, а Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что развитие отношений между Россией и Китаем является непоколебимым, несмотря на обстановку в мире.

Международная повестка

Стороны призвали КНДР выполнять резолюции Совбеза ООН и договорились продвигать инициативу по корейскому урегулированию.

Лидеры выразили обеспокоенность размещением элементов ПРО в Европе и АТР и договорились развивать сотрудничество в рамках международных площадок АТР.

Москва и Пекин пришли к выводу о необходимости создания механизма гарантий региональной безопасности в целях обеспечения мира и стабильности на длительную перспективу.

Путин и Си Цзиньпин выразили намерение расширять сотрудничество в области противодействия использованию коммуникационных технологий в террористических целях и продолжить совместную борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Они также выступили за выработку конвенции по борьбе с химическим терроризмом и призвали к независимому и всестороннему расследованию применения химоружия в Сирии.

Лидеры, кроме того, призвали к выполнению плана действий по Ирану.

Путин и Си Цзиньпин выступили против милитаризации космического пространства и "превращения космоса в зону военного противостояния".

Экономика

Президент РФ и председатель КНР намерены расширить сотрудничество по разведке, добыче и переработке углеводородов на территориях двух стран.

Путин и Си Цзиньпин договорились сообща отстаивать порядок на международном рынке нефти.

"Роснефть" и CEFC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Продолжается согласование параметров западного маршрута поставок газа в Китай.

Москва и Пекин будут наращивать объемы использования рублей и юаней в двусторонней торговле.

Лидеры намерены углублять финансовое сотрудничество стран БРИКС и поддерживать создание Фонда облигаций в национальных валютах БРИКС.

Обе стороны высказались за формирование открытой многосторонней торговой системы с центральной ролью Всемирной торговой организации.

Россия договорилась с Китаем об увеличении экспорта пшеницы, почти согласован допуск на китайский рынок и других зерновых из РФ.

СМИ и телекоммуникации

РФ и КНР подписали 18 документов в области сотрудничества СМИ, в том числе ТАСС заключил соглашение о сотрудничестве с "Жэньминь жибао" и China.org.cn .

. Достигнута договоренность о вещании российского телеканала "Катюша" на территории Китая.

Российская и китайская стороны высказали намерение создать в рамках ООН свод международных правил управления интернетом.