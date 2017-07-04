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РФ и КНР намерены развивать сотрудничество в рамках международных площадок АТР

Политика
4 июля, 18:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Стороны также подчеркнули необходимость наращивания практического взаимодействия на площадке форума "Азия - Европа"

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия и Китай намерены развивать сотрудничество в рамках основных международных площадок и объединений, в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), АСЕАН, АТЭС и другие. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР, принятом по итогам переговоров лидеров двух стран.

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В документе, в частности, отмечается, что ШОС вступает в качественно новый период своего развития, "прием Индии и Пакистана в члены организации открывает дополнительные возможности для наращивания многопланового сотрудничества в рамках ШОС". Российская сторона, отмечается в заявлении, приветствует председательство Китая в ШОС в 2017-2018 годах. "Стороны намерены совместно с другими государствами тесно взаимодействовать в целях эффективного раскрытия потенциала ШОС в вопросах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в регионе, создания человеческого сообщества единой судьбы", - говорится в документе.

Лидеры России и Китая также отметили, что страны БРИКС должны "в присущем этому объединению духе открытости, терпимости, взаимодействия и взаимной выгоды, равноправия и взаимоуважения продолжать развитие стратегического партнерства и практического сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах". Стороны согласились продолжить выполнение Стратегии экономического партнерства стран БРИКС.

Москва и Пекин договорились о продолжении совместных усилий по продвижению процесса, организуемого в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), по укреплению сотрудничества в рамках данного форума во всех его измерениях. "Стороны продолжат взаимодействие на региональных площадках, таких как СВМДА, Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Совещание министров обороны стран АСЕАН с диалоговыми партнерами, форум "Азия - Европа" в целях формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе открытой, всеобъемлющей и транспарентной архитектуры региональной безопасности, основанной на неукоснительном соблюдении норм международного права, принципах общей, комплексной, совместной, устойчивой, равной и неделимой безопасности, выстраиваемой на основе сотрудничества, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой", - говорится в заявлении лидеров России и Китая.

Группа двадцати

Путин и Си Цзиньпин договорились укреплять сотрудничество и координацию в рамках Группы двадцати, совместно способствовать повышению ее роли в таких вопросах, как стимулирование устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста мировой экономики, сохранение международной финансовой стабильности, совершенствование глобального экономического управления, формирование мировой экономики открытого типа.

Либерализация торговли

В рамках сотрудничества на площадке АТЭС Россия и Китай договорились добиваться в Азиатско-Тихоокеанском регионе "повышения уровня либерализации и улучшения условий осуществления торговли и инвестиций, формирования экономики открытого типа, усиления региональной взаимосвязанности, продвижения к созданию зоны свободной торговли в этом регионе на основе учета интересов экономик региона и "состыковки" соответствующих региональных экономических интеграционных инициатив".

Формат "Россия-Индия-Китай"

Москва и Пекин высоко оценили достигнутый в прошлом году прогресс в работе в формате "Россия-Индия-Китай", который "играет важную роль в содействии региональному и глобальному миру, стабильности и устойчивому развитию". "Стороны подтверждают намерение и далее укреплять стратегические контакты между тремя сторонами, усиливать координацию позиций по наиболее важным глобальным и региональным проблемам, уверенно продвигать практическое взаимодействие России, Китая и Индии, последовательно усиливать влияние этих стран в международных делах", - говорится в документе.

Форум "Азия - Европа"

Россия и Китай подчеркнули также необходимость наращивания на площадке форума "Азия - Европа" практического взаимодействия, ориентированного на содействие повышению комплексной взаимосвязанности и развитию торгово-экономической кооперации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Сотрудничество Азии и Европы необходимо осуществлять на основе таких базовых принципов, как консенсус, равноправное и взаимовыгодное партнерство, невмешательство во внутренние дела других стран и взаимное уважение. Такое сотрудничество должно соответствовать меняющимся реалиям, отвечать ожиданиям народов Азии и Европы и учитывать интересы всех участников процесса", - отмечается в совместном заявлении.

Сотрудничество с АСЕАН

Стороны выразили намерение укреплять контакты по вопросам углубления сотрудничества с АСЕАН, поддерживать становление сообщества АСЕАН, расширять при этом взаимодействие в рамках Восточноазиатского саммита, Регионального форума АСЕАН по безопасности, совещания министров обороны государств-членов АСЕАН с диалоговыми партнерами. Москва и Пекин отметили необходимость с использованием площадок АСЕАН "совместно бороться с нетрадиционными вызовами в сфере безопасности, такими как терроризм, трансграничная преступность и стихийные бедствия".

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