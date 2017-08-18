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ФАС возбудила дела против "Азбуки вкуса" и "Мираторга" за дискриминацию поставщиков

Экономика и бизнес
18 августа, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

По данным регионального управления, выдвигались различные требования по выплате вознаграждений и штрафов, а также различные условия по периодам изменения цен на продукцию

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© Марина Лысцева/ТАСC

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Московской области возбудило дела в отношении торговых сетей "Городской супермаркет" и "ПродМир" (торговые сети "Азбука вкуса" и "Мираторг"). Антимонопольное ведомство подозревает компании в создании дискриминационных условий для поставщиков, говорится в сообщении на сайте УФАС.

В частности, ФАС в ходе внеплановой проверки обнаружила, что компании установили в договорах с поставщиками различные требования по выплате вознаграждений и штрафов, а также различные условия по периодам изменения цен на продукцию.

По мнению антимонопольной службы, это ставит поставщиков в неравное положение по отношению друг другу и противоречит положениям закона "О защите конкуренции".

Ранее УФАС обвинило в дискриминации поставщиков "Седьмой континент", "Магнит" и "Дикси".

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