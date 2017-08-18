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"Мегафон" просит ФАС продлить сроки исполнения предупреждения ведомства

Экономика и бизнес
18 августа, 15:34 дата обновления: 18 августа, 16:00 UTC+3

В ФАС уже ответили, что получили ходатайство компании о продлении срока предупреждения

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© Денис Абрамов/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Оператор "Мегафон", который в пятницу отозвал иск к Федеральной антимонопольной службе из московского арбитража, находится в диалоге с ФАС и просит продлить сроки исполнения предупреждения ведомства.

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В самой службе прокомментировали ситуацию и сообщили, что примут решение "в ближайшее время". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.

"ПАО "Мегафон" обратилось в ФАС России о продлении срока предупреждения антимонопольного ведомства. Ходатайство находится на рассмотрении. В ближайшее время по нему будет принято решение", - сказал представитель ведомства.

В пресс-службе "Мегафона" пока не прокомментировали ситуацию.

ФАС 15 августа приняла решение продлить срок исполнения предупреждения по отмене роуминговых тарифов внутри сети одному оператору связи до 15 декабря 2017 года. Ведомство не раскрывает, кто из операторов получил продление. До 15 сентября компания должна предоставить в ФАС России предложения по изменению тарифных планов. Далее в течение трех месяцев обеспечить техническую реализацию перехода на разработанные тарифные планы.

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По данным газеты "Коммерсант", предложение о переносе реформы внутрисетевого роуминга на год поступило от МТС.

В отношении остальных трех операторов ФАС планировала в течение недели рассмотреть вопрос о возбуждении дел из-за внутрисетевого роуминга.

Позиция ФАС

Внутрисетевой роуминг предполагает возможность пользоваться услугами связи своего оператора на территории всей России и отличается по регионам.

Осенью 2016 года ФАС установила план по отмене национального и внутрисетевого роуминга (действует в том случае, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе, и для связи задействуются сети других операторов). Проводимая ФАС работа предполагает, что операторы отменят внутрисетевой роуминг (в том числе как юридическое понятие) и национальный роуминг.

По национальному роумингу ведомство уже возбудило дела в отношении "большой четверки" (МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2), по внутрисетевому операторам был дан срок до 13 августа.

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