Регионы РФ хотят закрыть многомиллиардные долги за энергоресурсы за счет модернизации ЖКХ

ТАСС, 21 августа. Власти в регионах за счет технического перевооружения и модернизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) планируют решить проблему с миллиардными долгами за поставку энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что общая задолженность регионов за энергоресурсы в сфере ЖКХ достигла почти 200 млрд рублей, общий объем задолженности в отрасли составляет 1,34 трлн рублей. При этом около половины этой суммы - это просроченные счета населения - 645 млрд рублей. Вторую группу неплательщиков составляют посредники, такие как управляющие компании.

Опрошенные ТАСС эксперты подчеркнули, что одной из основных причин кредиторской задолженности у коммунальных предприятий является перерасход энергоресурсов из-за сверхнормативных потерь. Для решения этой проблемы и требуется модернизация, техническое перевооружение коммунальной инфраструктуры. Некоторые собеседники агентства предлагают более радикальные меры для решения с проблемы с задолженностью, в частности, упразднить управляющие компании, которые являются основными должниками перед поставщиками энергоресурсов.

Модернизация и суды

Волгоградская область является одним из регионов, где долг за ЖКХ составляет порядка 6 млрд рублей. По данным регионального комитета ЖКХ и топливно-энергетического комплекса (ТЭК), управляющие организаций (УК, ТСЖ, ЖСК) задолжали от общей суммы порядка 60%.

"Системно вопросом реструктуризации долга, накопленного в Волгоградской области в течение десятков лет, начали заниматься только в последние три года. Приняты эффективные управленческие решения, среди них - передача теплосетевого хозяйства Волгограда в концессию, техническое перевооружение предприятий жилищно-коммунального комплекса, утверждение регионального графика погашения задолженности, взаимодействие с правоохранительными органами", - подчеркнули в комитете.

В ведомстве уточнили, что принятые меры уже позволили постепенно снизить за последние годы в регионе долг за энергоресурсы, а у города Волгограда - основного должника, на данный момент вообще нет текущей задолженности, и снижается накопленный предыдущими коммунальными операторами долг. В комитете подчеркнули, что только за счет техперевооружения и модернизации сферы ЖКХ удаться решить существующие проблемы. Иного пути, отмечают в ведомстве, нет.

Власти Липецкой области считают, что снизить долговую нагрузку региона за поставку энергоресурсов можно и за счет проведения претензионно-исковой работы с должниками. По словам заместителя начальника управления ЖКХ Липецкой области Олега Говорухина, в отношении предприятий и организаций, физических лиц, имеющим просроченную задолженность за топливно-энергетические ресурсы, инициируются процедуры банкротства и возбуждение гражданских дел. Он не уточнил количество предприятий, ставших участниками гражданских дел и прошедших процедуру банкротства из-за имеющихся долгов.

На 1 июля долг потребителей Липецкой области перед поставщиками энергоресурсов составил 1,6 млрд рублей. По данным местных властей, этот долг накоплен за трехлетний период. Основная причина - систематические неплатежи за коммунальные услуги физических и юридических лиц.

Радикальные меры и взвешенные решения

Некоторые эксперты, опрошенные ТАСС, предлагают более радикальные меры для решения существующих проблем в сфере ЖКХ.

"Управляющие компании (УК) - это коммерческие структуры, которые живут благодаря платежам жильцов. Считаю, это ненужное звено между поставщиками и получателями коммунальных услуг. Управляющие компании надо упразднить, а их функции передать в органы территориального общественного самоуправления (ТОСы), созданные по примеру или жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), или товариществ собственников жилья (ТСЖ)", - отметил ТАСС член Общественной палаты Волгоградской области Владимир Андропов.

Так, сложная ситуация с УК сложилась в Свердловской области. В понедельник пресс-служба свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" сообщила, что долг в 44 млн рублей перепродавца теплоресурсов УК "Мастер" перед поставщиком грозит срывом отопительного сезона для потребителей. Для решения проблемы 31 субабоненту управляющей компании предложили заключить "прямые договоры" с поставщиком ресурса - ПАО "Т Плюс" - из-за отсутствия финансовой готовности "Мастера" к отопительному сезону.

По данным Минстроя РФ, УК являются основными должниками, с которыми необходимо бороться. По словам руководителя управления взыскания задолженности "ПИК- Комфорт" Игоря Захарова, на рынке существуют недобросовестные фирмы-однодневки, которые собирают деньги с жителей, накапливают долги перед ресурсоснабжающими организациями, а затем целенаправленно банкротятся. По данным специалистов, значительная часть долгов за ЖКХ, образовалась из-за того, что недобросовестные управляющие компании, фактически выступающие посредниками, не перечислили средства граждан ресурсоснабжающим организациям.

По словам исполнительного директора Ассоциации управляющих организаций "Новое качество" Олеси Лещенко, для добросовестных участников рынка сложившаяся система правоотношений в сфере предоставления коммунальных услуг также является тяжелым бременем, поскольку в среднем уровень собираемости платежей составляет 97% (в некоторые месяцы - 85%), а управляющая организация вынуждена рассчитываться с ресурсоснабжающей организацией полностью. Лещенко считает, что решить существующую проблему можно за счет исключения управляющих организаций из цепочки платежей и переход на "прямые договоры" между ресурсоснабжающими организациями и собственниками жилых помещений в многоквартирных домах.

"Прямые платежи" для добросовестных потребителей

Некоторые регионы уже приступили к внедрению практики "прямых договоров" ("прямых платежей"). Например, данный инструмент начали развивать в Пермском крае. "В Прикамье будет продолжена работа по переходу на "прямые платежи". В настоящее время решение о переводе на них принято собственниками жилых помещений более 6,8 тыс. многоквартирных домов", - отметили в Министерстве ЖКХ региона.

По данным ведомства, задолженность региона за тепло- энерго ресурсы (ТЭР), то есть за природный газ и электроэнергию, на 1 января 2017 года составляет 3,6 млрд рублей, что больше, чем за аналогичный период 2016 года почти на 800 млн рублей, тогда долги за ТЭР в Прикамье составляли 2,8 млрд рублей.

Как сообщили в региональном Министерстве ЖКХ, снижать задолженность за ресурсы в Прикамье планируется традиционным способом - через суды с потребителями, также планируется начать передачу имущества должников в концессию, вывести из эксплуатации неэффективные котельные и совместно с правоохранительными органами пресекать мошенническое выведение денежных средств.

Акцент на прозрачности платежей

Власти Тверской области планируют бороться с должниками за счет создания Единых расчетных кассовых центров (ЕРКЦ). По словам губернатора Игоря Рудени, ЕРКЦ начнут свою работу во всех муниципалитетах области в течение ближайших двух лет. По мнению главы региона, создание этой сети поможет повысить "прозрачность" платежей и исключить нецелевое расходование средств граждан, снизить задолженность перед поставщиками энергоресурсов, а также сделать оплату услуг ЖКХ для населения более удобной, так как "все будут получать один платежный документ".

Кроме того, система ЕРКЦ также направлена на переход на "прямые платежи" от граждан поставщикам ресурсов, что, по мнению региональных властей, также будет способствовать сокращению долга.

Как сообщалось ранее, Тверская область является одним из лидеров по сумме задолженности перед поставщиками за энергоресурсы. Например, в 2016 году долг региона за газ перед компанией "Газпром" составлял более 11 млрд рублей, из-за чего возникла угроза приостановки программы газификации районов области. Позднее на инвестиционном форуме в Сочи (2017 год) Руденя сообщил, что перед "Газпромом" начат процесс реструктуризации долга и программа газификации будет продолжена.

В Тверской области также сложилась непростая ситуация с долгами за электроэнергию. По информации областного правительства, общая задолженность 296 управляющих компаний за электроэнергию в регионе составляет около 685 млн рублей. 66 компаний находятся в стадии банкротства, их долг составляет порядка 50% от суммы общей задолженности.