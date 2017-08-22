Источник: Минэкономразвития ожидает снижения цен на овощи на 20%, а не на 80%

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России ожидает, что цены на овощи и фрукты в сентябре будут ниже на 19,6%, чем в июне этого года. Ранее распространенная информация об ожиданиях министерства снижения цен на 79,6% является ошибкой сканирования и распознавания документа. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к министерству.

"Цитируемая информация взята из копии письма № Д14и-917 от 26 апреля 2017 года, размещенного в системе "Гарант". Скорее всего, ошибка была допущена при сканировании или распознавании системой "Гарант" данной копии. В результате фактическая цифра -19,6% - трансформировалась в -79,6%", - отметил собеседник агентства.

По его словам, система "Гарант" уже оповещена о наличии данной ошибки.

Ранее газета "Известия" написала, что в сентябре по сравнению с июнем цены на овощи могут упасть на 79,6% при общем снижении цен на продовольственные товары на 1,3%. Издание сослалось на письмо Минэкономразвития "О разработке прогноза социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".