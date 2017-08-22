Компания "Гефест" заявила, что не заключала сделки в КНДР

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Компания "Гефест", включенная минфином США в санкционный список из-за контактов с Пхеньяном, не заключала сделок в КНДР и не имела контактов с правительством страны по меньшей мере пять лет. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Гефеста" Рубен Киракосян.

"Сделки с КНДР не было, но контакт был. С их стороны было официальное предложение поставить нам прокатный стан. Мы встречались и у нас, и у них в посольстве. Но потом никаких контактов не было, по крайней мере, в последние пять-шесть лет", - сказал он.

По словам Киракосяна, стороны также рассматривали возможность поставок в КНДР вина и сигарет армянского производства, но на сделку так и не вышли.

Минфин США во вторник ввел индивидуальные санкции против шести физических лиц, включая четырех граждан РФ, из-за контактов с КНДР. Под санкции также попал и гендиректор компании "Гефест" Рубен Киракосян.

Структура Киракосяна занимается торговлей металлами и производством металлопроката. В списках минфина США указывается, что группа "Гефест" работала с компанией Korea Tangun Trading Corporation, в отношении которой действуют санкции ООН и США.

Санкции также введены в отношении Андрея Сербина и Михаила Писклина, который в 2012 году баллотировался в законодательное собрание Владивостока от партии "Правое дело". Четвертой россиянкой в списке стала исполнительный директор работающей в Сингапуре компании Velmur Management Ирина Хьюиш.

В целом минфин ввел санкции в отношении 10 организаций и шести лиц, которые, по мнению США, оказывали поддержку властям в Пхеньяне. Помимо россиян санкции затронули гражданина КНР, а также пять китайских компаний. Еще две базируются в Сингапуре, включая Velmur Management, и две - в Намибии. Причиной введения санкций послужило сотрудничество этих структур с рядом предприятий в КНДР.