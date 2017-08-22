Минприроды направило в ФАС позицию по покупке Schlumberger доли в Eurasia Drilling

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минприроды России направило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России официальную позицию в отношении покупки Schlumberger 51% доли в Eurasia Drilling (EDC), сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Содержание предложений в ведомстве не прокомментировали.

При этом источник, близкий к ведомству, рассказал ТАСС, что Минприроды предлагает ФАС запретить Schlumberger разрывать уже существующие контракты нефтесервисной компании, а также ввести обязательство по принудительной продаже доли в Eurasia Drilling инвестору из России в случае ввода дополнительных санкций со стороны США.

В свою очередь глава Роснедр Евгений Киселев в беседе с ТАСС отметил, что его ведомство не занималось оценкой сделки по этой части, а лишь ведет сбор информации по части контрактов, заключенных EDC с крупными российскими нефтяными компаниями. И добавил, что эта работа в настоящий момент не завершена.

"Мы не занимаемся имущественными вопросами. Роснедра занимаются мониторингом разведочных и добычных работ. Естественно, мы эту ситуацию отслеживаем и оцениваем с тем, чтобы минимизировать риски. Мы даем свою объективную информацию о долях компаний на рынке сервисных услуг, в этом заключается наша работа. Решения (по оценке контрактов EDC - прим. ТАСС) еще нет. Не могу сказать, когда оно будет, мы занимаемся этими вопросами", - сказал Киселев.

"Мы знаем одно: нам не нужна монополизация кем бы то ни было - либо российскими компаниями, либо зарубежными", - добавил глава Роснедр.

Источник в ведомстве сообщил ТАСС, что вопрос санкций США тем не менее стоит на повестке, но предложения Роснедр касаются исключительно геологии и сейсмики. "Вопрос санкций действительно имеет место быть и мы должны об этом думать. Если прекратятся поставки технического оборудования, мы должны к этому быть готовы. Есть специальная программа Минпромторга, мы в ней участвуем, но Роснедра давали свои предложения как геологи, как сейсмики", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в начале августа Минприроды направило в ФАС свою позицию в отношении покупки доли в Eurasia Drilling другим претендентом - Thirty Seventh, "дочкой" арабского фонда Mubadala.

Претенденты на долю в Eurasia Drilling

В конце июля ФАС сообщила о том, что получила ходатайство Schlumberger о покупке 51% Eurasia Drilling. Это уже вторая попытка Schlumberger войти в капитал российской компании - в начале 2015 года компания была готова приобрести 45,65% акций Eurasia Drilling за $1,7 млрд. Соглашение, заключенное между компаниями, также предусматривало опцион на приобретение оставшихся акций в течение пяти лет с момента закрытия сделки. Однако тогда реализацию сделки затормозили власти РФ, которые в условиях санкций возражали против прихода иностранцев в капитал российской нефтесервисной компании.

Eurasia Drilling - крупнейшая буровая компания на территории России. Покупкой ее акций, помимо Schlumberger, интересуется также консорциум Российского фонда прямых инвестиций, Российско-китайского инвестфонда и фондов Ближнего Востока.

Schlumberger - ведущая международная нефтесервисная компания, поставляющая услуги по оценке запасов, бурения, управления добычей и переработке углеводородов. Работает в 85 странах мира. Основана в 1920-х годах братьями Конрадом и Марселем Шлюмберже во Франции. Штаб-квартиры компании расположены в Хьюстоне (США) и Париже, зарегистрирована в Нидерландах.