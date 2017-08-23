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Губернатор: ТОР на Курилах выведет экономику островов на новый уровень

Экономика и бизнес
23 августа, 11:42 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 23, августа. /ТАСС

В регионе планируется создать более 700 новых рабочих мест

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Создание территории опережающего развития (ТОР) на Курилах позволит вывести экономику островов на новый уровень. Такое мнение в среду озвучил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 августа подписал распоряжение о создании ТОР "Южные Курилы" на острове Шикотан в селе Малокурильское Сахалинской области. Новая ТОР предполагает создание промышленного центра глубокой переработки рыбы и других водных биоресурсов.

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"ТОР позволит вывести на новый уровень экономику островов, привлечет сюда дополнительные инвестиции. Появятся новые рабочие места, мы сможем выпускать больше продукции с добавленной стоимостью, сделаем еще один важный шаг к решению задачи по укреплению продовольственной безопасности области. Уверен, курильская рыбопродукция будет востребована в других регионах нашей страны, а также и за рубежом", - цитирует Кожемяко пресс-служба регионального правительства.

Расположенный на ТОР рыбокомбинат "Островной" станет основой комплекса по выпуску мороженой и охлажденной рыбной продукции и консервов. Инвестиции составят 7,4 млрд рублей. Предполагается создать более 700 новых рабочих мест.

В рамках проекта планируется построить новый консервный завод, запустить линию по производству рыбной муки, морозильный склад на 15 тыс. тонн, два роботизированных морозильных завода, завод по глубокой переработке рыбы. Продукцию будут отправлять как на внутренний рынок, так и в Японию, Китай и Корею.

Режим ТОР обеспечит регион конкурентными преимуществами для привлечения инвесторов и реализации продукции промышленных предприятий, в том числе на рынках Азиатско-тихоокеанского региона.

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