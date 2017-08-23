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Росстат за прошедшую неделю зафиксировал нулевой рост цен

Экономика и бизнес
23 августа, 16:07 UTC+3 МОСКВА 23, августа. /ТАСС

С начала 2017 года рост потребительских цен составил 2,2%, уточнили в ведомстве

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© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Нулевой рост цен зафиксирован в России в период с 15 по 21 августа после трех недель дефляции в 0,1%. С начала года рост потребительских цен составил 2,2%, а с начала августа цены снизились на 0,2%, говорится в материалах Росстата.

Для сравнения, в целом за август 2016 года инфляция сложилась на нулевом уровне, а с начала 2016 года составила 3,9%.

При этом в сопоставимом периоде прошлого года (с 16 по 22 августа 2016 года) статистическое ведомство зафиксировало рост цен на 0,1%. Таким образом, в годовом выражении инфляция на 21 августа снизилась до уровня 3,7%.

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За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,6%, в том числе на белокочанную капусту - 10,2%, картофель, лук, морковь и помидоры - 6,7-9,4%. Вместе с тем огурцы подорожали на 1,7%.

Куриные яйца, сахар-песок, гречневая крупа стали дешевле на 0,7-0,8%, пастеризованное молоко, пшено и вермишель - на 0,2-0,4%. Одновременно цены на баранину, мясные консервы, вареную колбасу, сливочное масло, маргарин, сметану, жирный творог, сыры, пшеничный хлеб, шоколадные конфеты, карамель, чай и рис увеличились на 0,1-0,2%.

Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо - не изменились.

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