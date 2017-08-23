Авиакомпания "Россия" опровергла информацию о закрытии филиала в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" не принимала решение о закрытии филиала в Оренбурге, сообщает в среду пресс-служба перевозчика.

"Любая информация о якобы прекращении деятельности филиала авиакомпании "Россия" в Оренбурге не соответствует действительности и является домыслом и неподтвержденным слухом, никаких решений о закрытии Оренбургского филиала авиакомпании не принято", - говорится в сообщении.

Информацию о якобы сокращении численности персонала оренбургского филиала в авиакомпании не комментируют.

Во вторник, 22 августа, коллектив оренбургского филиала обратился с письмом с просьбой о помощи к губернатору Оренбургской области Юрию Бергу. Сотрудники авиакомпании сообщили, что руководство "России" якобы намерено изменить структуру авиакомпании и снять территориальную принадлежность летного и кабинного экипажей к городу Оренбургу, а также закрыть филиал. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

Образование филиала

Решение о создании филиала новой авиакомпании "Россия" при объединении под единым брендом перевозчиков группы "Аэрофлот" - "Россия", "Донавиа" и "Оренбургские авиалинии" - было принято на совете директоров "Аэрофлота" в январе 2016 года.

Перед этим планировалось, что часть сотрудников авиакомпании "Оренбургские авиалинии" будет трудоустроена в новой авиакомпании "Россия", а более 1,5 тыс. человек из 2,060 тыс. сотрудников "Оренбургских авиалиний" - сотрудники производственно-технического блока - получат предложение о трудоустройстве в других местах.

Однако такое решение не устроило работников авиакомпании "Оренбургские авиалинии", которые обратились с письмом к полпреду президента в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу и губернатору Юрию Бергу. Новое решение об образовании филиала принималось при их непосредственном участии. Филиал в Оренбурге был создан в марте 2016 года. В нем работает около 900 человек.