Акции АФК "Система" падают на 3% после решения суда по иску "Роснефти"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Акции АФК "Система" в ходе торгов на Московской бирже подешевели на 2,9% после решения суда частично удовлетворить иск "Роснефти" - до 11,235 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.

Однако сразу после решения суда акции компании резко подорожали на 7,1% - до отметки 12,4 руб. за бумагу.

Акции "Роснефти" в свою очередь слабо отреагировали на эти новости и торговались в момент оглашения решения суда на уровне в 302 руб. за акцию, что на 0,35% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Однако к 18:28 мск акции "Роснефти" на Мосбирже ускорили рост до 0,75%.

Как сообщалось ранее, арбитраж Башкирии постановил взыскать с АФК "Система" в пользу "Роснефти" 136,273 млрд руб.