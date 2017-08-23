Акции АФК "Система" падают на 3% после решения суда по иску "Роснефти"

Мутко: выбор состава сборной России по футболу на ближайший сбор разуменСпорт 23 августа, 18:52
Фигуристки Липницкая и Сотникова пропустят контрольные прокаты в СочиСпорт 23 августа, 18:38
Мутко: Дзюба не из тех, кто сидит и ждет своего шанса, ему надо реализовыватьсяСпорт 23 августа, 18:27
Кисляк: антироссийские санкции подрывают шансы на нормальные отношения России и СШАПолитика 23 августа, 18:24
Мутко: Кокорин взрослеет и начинает понимать, что в жизни есть не только деньгиСпорт 23 августа, 18:20
Беспилотные автобусы в Таллине нарушают ПДДСоциальная ответственность 23 августа, 18:20
"Газпром" вложит 1,5 млн руб. в разработку плана развития арктического поселка ТериберкиОбщество 23 августа, 18:19
Мутко: Манчини стоит больше заниматься молодыми россиянами, пока "Зенит" только покупаетСпорт 23 августа, 18:15
Генпрокурор Украины требует от премьера уволить министра финансовМеждународная панорама 23 августа, 18:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Акции АФК "Система" в ходе торгов на Московской бирже подешевели на 2,9% после решения суда частично удовлетворить иск "Роснефти" - до 11,235 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
Однако сразу после решения суда акции компании резко подорожали на 7,1% - до отметки 12,4 руб. за бумагу.
Акции "Роснефти" в свою очередь слабо отреагировали на эти новости и торговались в момент оглашения решения суда на уровне в 302 руб. за акцию, что на 0,35% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Однако к 18:28 мск акции "Роснефти" на Мосбирже ускорили рост до 0,75%.
Как сообщалось ранее, арбитраж Башкирии постановил взыскать с АФК "Система" в пользу "Роснефти" 136,273 млрд руб.