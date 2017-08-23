Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Акции АФК "Система" падают на 3% после решения суда по иску "Роснефти"

Экономика и бизнес
23 августа, 18:01 дата обновления: 23 августа, 18:40 UTC+3 МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Цена бумаги упала до 11,23 руб.

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Акции АФК "Система" в ходе торгов на Московской бирже подешевели на 2,9% после решения суда частично удовлетворить иск "Роснефти" - до 11,235 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.

Смотрите также

"Роснефть" против АФК "Система": в чем суть спора о 170 млрд рублей

Однако сразу после решения суда акции компании резко подорожали на 7,1% - до отметки 12,4 руб. за бумагу.

Акции "Роснефти" в свою очередь слабо отреагировали на эти новости и торговались в момент оглашения решения суда на уровне в 302 руб. за акцию, что на 0,35% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Однако к 18:28 мск акции "Роснефти" на Мосбирже ускорили рост до 0,75%.

Как сообщалось ранее, арбитраж Башкирии постановил взыскать с АФК "Система" в пользу "Роснефти" 136,273 млрд руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иск "Роснефти" к АФК "Система"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ревнивец с завода ГАЗ убил трех человек, ранил двоих и угрожал полиции
2
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Мединский назвал арест Серебренникова "очень печальной ситуацией"
5
ГАЗ покроет расходы на лечение раненых и похороны погибших в результате резни на заводе
6
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
7
Суд постановил взыскать с АФК "Система" по иску "Роснефти" 136,273 млрд руб.
Темы дня
Новости партнеров
Реклама