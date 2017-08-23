"Роснефть" подумает над обжалованием решения суда по иску к "Системе"

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. "Роснефть" рассмотрит вопрос обжалования решения Арбитражного суда Башкирии, частично удовлетворившего иск нефтяной компании к АФК "Система" и "Система-Инвест", после изучения его мотивировочной части, сообщил ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.
В среду Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти" и постановил взыскать с АФК "Система" 136,3 млрд руб.
"Мы удовлетворены тем, что суд полностью принял нашу правовую позицию и ту доказательную базу, которую мы представили в суде. При этом суд не сумел оценить безупречную правовую позицию наших оппонентов, потому что ее представлено не было, - заявил Леонтьев. - Что касается изменения суммы иска, то есть оценки судом ущерба, то нам надо видеть мотивировочную часть решения суда. Наши юристы оценят и примут решение (об обжаловании - прим. ред.)".
АФК "Система" уже заявила, что оспорит решение суда. Власти Башкирии пока не предоставили комментарий по запросу ТАСС. Представитель Минземимущества Башкирии отказался от комментариев.