В США вынесен первый приговор против частного лица по "дизельному скандалу"

ТАСС, 25 августа. Инженер автоконцерна Volkswagen был приговорен в пятницу федеральным судом в Детройте (штат Мичиган) к трем годам и четырем месяцам лишения свободы и штрафу в $200 тыс. за причастность к так называемому дизельному скандалу. Это стало первым приговором по громкому делу против физического лица, сообщает агентство Bloomberg.

Джеймс Лян признал свою вину в утаивании данных о выбросах вредных веществ в атмосферу, что позволяло автопроизводителю обходить жесткие экологические нормы США. 63-летний инженер пошел на сделку со следствием, что сократило срок его заключения. По данным агентства, Лян предоставил правоохранителям важную информацию о деятельности Volkswagen, что помогло раскрыть всю преступную схему.

Ранее суд вынес решение о взыскании с Volkswagen $2,8 млрд. Помимо этого, автоконцерн обязан выплатить $1,5 млрд в рамках урегулирования гражданских исков и израсходовать около $11 млрд на компенсации владельцам издержек, обусловленных "дизельным скандалом".

Скандал разгорелся в 2015 году, после того как выяснилось, что автомобили Volkswagen были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе все выглядело так, как будто машины полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха, к примеру в США - в 30-40 раз.