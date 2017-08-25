Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США вынесен первый приговор против частного лица по "дизельному скандалу"

Экономика и бизнес
25 августа, 19:54 UTC+3 ТАСС

Инженер Volkswagen Джеймс Лян приговорен к трем годам и четырем месяцам лишения свободы и штрафу в $200 тысяч

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 августа. Инженер автоконцерна Volkswagen был приговорен в пятницу федеральным судом в Детройте (штат Мичиган) к трем годам и четырем месяцам лишения свободы и штрафу в $200 тыс. за причастность к так называемому дизельному скандалу. Это стало первым приговором по громкому делу против физического лица, сообщает агентство Bloomberg.

Смотрите также

В США экс-менеджер Volkswagen признал вину по делу о дизельном скандале

Шести экс-руководителям Volkswagen предъявлены обвинения в связи с "дизельным скандалом"

Немецкие автопроизводители оптимизируют двигатели 5 млн машин после дизельного скандала

Джеймс Лян признал свою вину в утаивании данных о выбросах вредных веществ в атмосферу, что позволяло автопроизводителю обходить жесткие экологические нормы США. 63-летний инженер пошел на сделку со следствием, что сократило срок его заключения. По данным агентства, Лян предоставил правоохранителям важную информацию о деятельности Volkswagen, что помогло раскрыть всю преступную схему.

Ранее суд вынес решение о взыскании с Volkswagen $2,8 млрд. Помимо этого, автоконцерн обязан выплатить $1,5 млрд в рамках урегулирования гражданских исков и израсходовать около $11 млрд на компенсации владельцам издержек, обусловленных "дизельным скандалом".

Скандал разгорелся в 2015 году, после того как выяснилось, что автомобили Volkswagen были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе все выглядело так, как будто машины полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха, к примеру в США - в 30-40 раз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Скандалы вокруг крупных автоконцернов
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
2
Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы о Сталинградской битве
3
"Улыбка" "Алмаз-Антея" обеспечит российским военным поражение целей в любую погоду
4
Минобороны: действия ИГ и "Джебхат ан-Нусры" говорят о террористах новой формации
5
Киев планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
6
Президент Германии предостерег прибалтов от "слепой враждебности" к России
7
Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама