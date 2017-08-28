Глава минэнерго США не поедет на ЭКСПО-2017 в Казахстан из-за урагана "Харви"

Жителей Забайкалья и Приамурья предупредили о заморозкахСибирь 28 августа, 10:42
Матч продолжительностью в сутки пройдет в Калининграде в день жеребьевки ЧМ-2018Спорт 28 августа, 10:41
Пилоты египетских Ка-52К для "Мистралей" пройдут обучение в РоссииАрмия и ОПК 28 августа, 10:39
Демченко: комплекс "Парамоново" после реконструкции сможет функционировать в полную силуСпорт 28 августа, 10:23
Более 60 пар поженятся в исторических местах Москвы в дни празднования 870-летия столицыОбщество 28 августа, 10:16
Ржига: возвращение в ХК "Спартак" своих воспитанников является хорошим и успешным шагомСпорт 28 августа, 10:08
На Кунашире впервые нашли водоросль рода нереоцистисНаука 28 августа, 10:04
Три человека погибли при пожаре в доме престарелых в КрасноярскеПроисшествия 28 августа, 9:52
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой векаНаука 28 августа, 9:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 28 августа. /ТАСС/. Министр энергетики США Рик Перри отменил визит в Казахстан из-за урагана "Харви". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба посольства США в Казахстане.
"В связи с ураганом "Харви" и обязанностями департамента энергетики реагировать на чрезвычайные ситуации, связанные с поставками энергии и энергетической инфраструктурой, запланированный визит министра энергетики США Рика Перри в Астану отменяется", - говорится в сообщении посольства.
В ведомстве уточнили, что заместитель министра энергетики Дэн Брулетт заменит Харви в качестве главы президентской делегации США на выставке ЭКСПО-2017 в Астане.
Ранее планировалось, что министр энергетики США проведет в Астане встречу с министром энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым.