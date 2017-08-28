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Глава минэнерго США не поедет на ЭКСПО-2017 в Казахстан из-за урагана "Харви"

Экономика и бизнес
28 августа, 9:52 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 28, августа. /ТАСС

Американскую делегацию вместо Рика Перри возглавит его заместитель Дэн Брулетт

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АСТАНА, 28 августа. /ТАСС/. Министр энергетики США Рик Перри отменил визит в Казахстан из-за урагана "Харви". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба посольства США в Казахстане.

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"В связи с ураганом "Харви" и обязанностями департамента энергетики реагировать на чрезвычайные ситуации, связанные с поставками энергии и энергетической инфраструктурой, запланированный визит министра энергетики США Рика Перри в Астану отменяется", - говорится в сообщении посольства.

В ведомстве уточнили, что заместитель министра энергетики Дэн Брулетт заменит Харви в качестве главы президентской делегации США на выставке ЭКСПО-2017 в Астане.

Ранее планировалось, что министр энергетики США проведет в Астане встречу с министром энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым.

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