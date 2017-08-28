Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд прервал заседание по жалобе АФК "Система" об отмене обеспечительных мер до 4 сентября

Экономика и бизнес
28 августа, 10:44 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Перерыв объявлен в связи с необходимостью изучения письменных материалов дела

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 28 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске в понедельник, выслушав доводы сторон и приняв у них письменные объяснения по жалобе АФК "Система" об отмене обеспечительных мер по иску "Роснефти", объявил перерыв до 4 сентября, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Смотрите также

"Роснефть" против АФК "Система": в чем суть многомиллиардного спора

"Суд объявил перерыв до 4 сентября, 10:00 утра [местного времени], поскольку требуется изучение письменных материалов дела", - сказала судья.

Ранее суд первой инстанции по ходатайству "Роснефти" и "Башнефти" наложил обеспечительные меры на принадлежащие АФК "Система" 31,76% акций телекоммуникационной компании МТС, 100% акций сети клиник "Медси" и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев отмечал, что арест имущества по иску к АФК "Система" "абсолютно нормальная процедура в случае имущественных исков". По его словам, данная мера направлена в том числе на защиту прав акционеров "Роснефти".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иск "Роснефти" к АФК "Система"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
2
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
Более 230 человек пострадали в Великобритании из-за облака газа
5
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
6
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
7
Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" прекращена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама