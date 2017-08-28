Суд прервал заседание по жалобе АФК "Система" об отмене обеспечительных мер до 4 сентября

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске в понедельник, выслушав доводы сторон и приняв у них письменные объяснения по жалобе АФК "Система" об отмене обеспечительных мер по иску "Роснефти", объявил перерыв до 4 сентября, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд объявил перерыв до 4 сентября, 10:00 утра [местного времени], поскольку требуется изучение письменных материалов дела", - сказала судья.
Ранее суд первой инстанции по ходатайству "Роснефти" и "Башнефти" наложил обеспечительные меры на принадлежащие АФК "Система" 31,76% акций телекоммуникационной компании МТС, 100% акций сети клиник "Медси" и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании.
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев отмечал, что арест имущества по иску к АФК "Система" "абсолютно нормальная процедура в случае имущественных исков". По его словам, данная мера направлена в том числе на защиту прав акционеров "Роснефти".