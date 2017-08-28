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АФК "Система" снова объявила о техническом дефолте

Экономика и бизнес
28 августа, 19:04 дата обновления: 28 августа, 19:26 UTC+3

Компания временно не сможет выполнять свои кредитные обязательства на сумму 8,9 млрд рублей

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© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 28 августа. АФК "Система" объявила о наступлении 28 августа технического дефолта по кредитным обязательствам на 8,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Официальный представитель "Системы" Сергей Копытов пояснил, что это исключительно формальная процедура.

Наступление техдефолта связано с арестом принадлежащих АФК "Система" и АО "Система-Инвест" акций МТС, "Медси" и БЭСК, наложенным в рамках иска "Роснефти". 17 июля "Система" уже объявила техдефолт по кредитным обязательствам на 3,9 млрд рублей.

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"Помимо объявленных, остальные кредитные соглашения АФК "Система" не содержат условий, по которым данный арест активов приводит к техническому дефолту", - отметил Копытов.

В соответствии с рыночной практикой АФК "Система" направила кредиторам предложение отказаться от реализации прав в связи с техническим дефолтом.

В сообщении отмечается, что несоблюдение отдельных условий по кредитным обязательствам обусловлено исключительно определением суда об аресте указанных активов, корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме.

По состоянию на 31 марта 2017 года чистый долг АФК "Система" составил 73,8 млрд рублей.

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