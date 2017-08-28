АФК "Система" снова объявила о техническом дефолте

ТАСС, 28 августа. АФК "Система" объявила о наступлении 28 августа технического дефолта по кредитным обязательствам на 8,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Официальный представитель "Системы" Сергей Копытов пояснил, что это исключительно формальная процедура.

Наступление техдефолта связано с арестом принадлежащих АФК "Система" и АО "Система-Инвест" акций МТС, "Медси" и БЭСК, наложенным в рамках иска "Роснефти". 17 июля "Система" уже объявила техдефолт по кредитным обязательствам на 3,9 млрд рублей.

"Помимо объявленных, остальные кредитные соглашения АФК "Система" не содержат условий, по которым данный арест активов приводит к техническому дефолту", - отметил Копытов.

В соответствии с рыночной практикой АФК "Система" направила кредиторам предложение отказаться от реализации прав в связи с техническим дефолтом.

В сообщении отмечается, что несоблюдение отдельных условий по кредитным обязательствам обусловлено исключительно определением суда об аресте указанных активов, корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме.

По состоянию на 31 марта 2017 года чистый долг АФК "Система" составил 73,8 млрд рублей.