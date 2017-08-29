"Ъ": более 16 тыс. автомобилей продано по новым госпрограммам с июля 2017 года

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 16 тысяч автомобилей продано в России в рамках новых госпрограмм льготного кредитования, заработавших с 11 июля 2017 года. Об этом во вторник сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Минпромторга.

Как пишет издание, льготные продажи Lada составили более 4,3 тыс. машин, Renault - более 1 тыс. автомобилей, Hyundai - около 2 тыс.. Продажи Volkswagen по новым программам составили 500 машин, Kia - более 1700. Nissan, Datsun и Ford продали в среднем по 300 автомобилей. Глава Минпромторга Денис Мантуров в разговоре с газетой назвал показатели "хорошим стартом".

Программы "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" предполагают 10% скидку от стоимости автомобиля. По условиям программы, претендовать на эту скидку смогут лица, впервые приобретающие транспортное средство или имеющие двух и более несовершеннолетних детей. Автомобиль должен быть новым, произведенным в 2016-2017 годах, а его стоимость не может превышать 1,45 млн рублей. Максимальный срок действия кредитного договора - три года.

Кроме того, была увеличена до 12,5% с прежних 10% скидка для программ "Свое дело", "Российский тягач" и "Российский фермер". Воспользоваться льготами по программам смогут субъекты малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, а также граждане и организации, заключающие договор лизинга магистральных тягачей.

Ранее в Минпромторге ТАСС сообщили, что за первое полугодие 2017 года в рамках действовавших госпрограмм в России было продано более 363 тыс. автомобилей. По данным ведомства, в рамках льготного автокредитования было реализовано более 166 тыс. автомобилей, в рамках льготного лизинга - более 18 тыс. автомобилей. Эффект от реализации программы обновления парка составил более 211 тыс. проданных со скидкой автомобилей.