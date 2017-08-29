Акции ФК "Открытие" выросли более чем на 2% после новости о мерах ЦБ

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Акции банка "ФК Открытие" в ходе торгов на Московской бирже выросли по состоянию на 17:05 мск на 2,4%, до 1 тыс. 340 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Рост произошел после новости о том, что Банк России принял решение стать основным инвестором кредитной организации, используя для этого средства Фонда консолидации банковского сектора.
Как отмечается в материалах ЦБ, банк и его дочерние структуры продолжат работу в обычном режиме.
Банк "Открытие" создан 15 декабря 1992 года и является системно значимой кредитной организацией, по объему активов занимает восьмое место. Инфраструктура банка включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений.