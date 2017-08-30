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"Система" не ожидает требований о досрочном погашении кредитов из-за техдефолта

Экономика и бизнес
30 августа, 10:21 дата обновления: 30 августа, 10:39 UTC+3

АФК дважды объявляла о техническом дефолте на общую сумму 12,8 млрд рублей

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. АФК "Система" не ожидает от кредиторов предъявления требований о досрочном погашении обязательств из-за технического дефолта, заявил старший вице-президент, руководитель комплекса финансов и инвестиций "Системы" Всеволод Розанов.

Ранее АФК дважды объявляла о техническом дефолте - на общую сумму, эквивалентную 12,8 млрд рублей. Как поясняла корпорация, наступление техдефолта связано с арестом принадлежащих "Системе" и АО "Система-Инвест" акций МТС, "Медси" и БЭСК, наложенным в рамках иска "Роснефти". Остальные кредитные соглашения АФК не содержат условий, по которым арест активов приводит к техническому дефолту. 

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"В настоящий момент у нас нет оснований считать, что кто-либо из наших кредиторов предъявит корпорации требование о досрочном погашении обязательств по кредитным соглашениям", - сказал Розанов, слова которого приводятся в сообщении компании.

Старший вице-президент АФК напомнил, что объявление о техдефолте - исключительно формальная процедура. "Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме", - добавил он. В рамках диалога с кредиторами "Система" направила банкам запросы об отказе от реализации прав, возникших в связи с техническим дефолтом, уточнил он.

Розанов подчеркнул, что финансовое положение "Системы" остается устойчивым. "В течение второго квартала мы успешно оптимизировали наши обязательства и укрепили денежную позицию на уровне корпоративного центра во многом благодаря привлечению 40 млрд рублей на открытом рынке и от государственных банков, что подчеркивает финансовую устойчивость АФК "Система" и высокий уровень доверия к корпорации со стороны финансовых институтов", - пояснил он. По словам Розанова, в третьем квартале показатели ликвидности АФК остаются на "высоком уровне за счет получения дивидендов от портфельных компаний и дальнейшей монетизации наших инвестиций".

По состоянию на 30 июня 2017 года чистый долг АФК "Система" на уровне корпоративного центра составил 84,2 млрд руб.

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