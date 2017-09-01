МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Временная администрация приостановила действие некоторых сделок банка "Открытие".

Об этом сообщил зампредседателя ЦБ Василий Поздышев в интервью агентству Reuters.

"Временная администрация приостановила определенное количество сделок, которые сейчас находятся на особом контроле, так и некоторых сделок, которые были заключены за считанные дни до ввода временной администрации. Это незначительная сумма и рабочие моменты, которые будут разбираться на плановой встрече с акционерами. Они проходят несколько раз в неделю", - сказал он.

"По предварительным оценкам, с учетом того, что еще не все активы группы изучены временной администрацией, объем докапитализации по всей группе, который может потребоваться, находится в пределах 250-400 млрд рублей", - сказал Поздышев. При этом, по его словам, значительная часть выделяемых на докапитализацию средств уйдет на поддержку "Росгосстраха" и банка "Траст". "Остальное пойдет на покрытие рисков, связанных с операциями самого банка "ФК Открытие", в том числе и с операциями, связанными с холдингом", - добавил Поздышев.

Он отметил, что у регулятора пока нет информации о выводе активов из "Открытия". "Сначала нужно определить ситуацию, увидеть, что есть, а чего нет, а потом делать выводы. Пока акционеры группы "Открытие" конструктивно сотрудничают с Банком России, и топ-менеджмент тоже", - сказал Поздышев.

Он добавил, что ЦБ за два года применил к банку 43 меры воздействия, в том числе требования по доформированию резервов - на 80 млрд рублей и корректировке капитала - примерно на 20 млрд рублей. "То есть с банком велась надзорная работа, выявлялись схемные операции. Банк выполнял все требования регулятора", - подчеркнул Поздышев.

Центробанк готов продать банк или группу "Открытие" после завершения процедуры его финансового оздоровления, сообщил зампред. "Я вполне допускаю, что инвесторы найдутся может не через год, а через два или три года. Если у инвесторов, российских или не российских, если когда-нибудь они решатся, будет выбор - приобрести банк из рук другого частного инвестора, или из рук Центрального банка, то они предпочтут из рук Центрального банка по причине большего доверия к регулятору", - сказал он.

Регулятор также допускает SPO банка после его оздоровления и докапитализации, заявил Поздышев. "Вариант размещения части акций банка на бирже после его докапитализации и оздоровления тоже возможен", - заметил он.

Поздышев, кроме того, указал на то , что сотрудники регулятора должны почти постоянно находиться в системно значимых кредитных организациях. "Нам важно видеть операции не только одной группы, но и операции одной группы с другой группой. Наша позиция, что в системно значимых банках Банк России должен находиться практически постоянно", - сказал он, отметив, что такие проверки могут длиться более полугода в связи с большим объемом операций.

По словам Поздышева, такой подход объясняется высокой скоростью финансовых транзакций. "Вывести крупную сумму денег можно очень быстро - в течение одного дня можно переструктурировать значительную часть баланса банка", - добавил он.

"Развязать" банк с головным холдингом

Банк России изучает сделки между банком "Открытие" и "Открытие холдингом" (владеет 67% акций банка), чтобы максимальный объем средств вернуть в банк, отметил Поздышев. Холдинг инвестировал в банк порядка 100 млрд руб., а банк, в свою очередь, предоставлял ему кредиты, пояснил он. "Разбор этих сделок потребует нескольких месяцев. Нам нужно будет "развязать" холдинг и банк", - сказал Поздышев.

На сделки с "Открытие холдингом", согласно отчетности банка, приходилось порядка 24% капитала "Открытия", сказал Поздышев, не исключив, что реальный объем финансирования, который банк предоставлял холдингу, может быть и больше.

В первой половине 2017 года акционеры "Открытия" предлагали ЦБ варианты самооздоровления банка, но ни один из них не приводил к повышению финансовой устойчивости группы, рассказал Поздышев. "Средств у акционеров было явно недостаточно, а принимать какие-либо схемные, структурные сделки между банком и страховой компанией мы просто не имеем права", - сказал он.

ЦБ 30 августа вошел в капитал банка "Открытие" - это стало первым проектом Фонда консолидации банковского сектора, который начал работу летом. Предполагается, что фонд станет владельцем как минимум 75% акций "Открытия".