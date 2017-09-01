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Минпромторг согласовал проект Минфина по интернет-продаже алкоголя

Экономика и бизнес
1 сентября, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

По словам Дениса Мантурова, пилотный проект по продаже российских вин и слабоалкогольной продукции будет отработан в течение года

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ согласовало разработанный министерством финансов проект по интернет-продаже алкоголя, сказал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Да, мы действительно согласовали подготовленный ими [Минфином] законопроект, считаем это правильным", - заявил он. Министр отметил, что продажа через интернет не будет ограничиваться только российскими производителями. "Мы на каком-то этапе, это не заставит себя долго ждать, обязательно дадим возможность поставки через интернет иностранной алкогольной продукции, чтобы была здоровая конкуренция, а для потребителя - всегда выбор", - пояснил Манутров.

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По его словам, в течение года будет отработан пилотный проект, подразумевающий продажу российских вин и слабоалкогольной продукции, после чего к интернет-торговле будут допущены и другие производители алкогольных напитков.

В 2016 г. Минэкономразвития предложило максимально снять ограничения на дистанционную торговлю алкоголем, сигаретами, лекарствами, медицинскими изделиями, ювелирными изделиями, а также отдельными продовольственными товарами. В настоящее время законопроект о легализации продажи алкоголя через интернет разрабатывается в Минпромторге.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявлял, что надеется на легализацию дистанционной продажи алкоголя уже до конца 2017 г. По его словам, Минпромторг готов поддержать электронную продажу всех алкогольных напитков, хотя Минздрав одобряет продажу только слабоалкогольных. По мнению Мантурова, разницы между обычным магазином и интернет-магазином фактически нет, поскольку нарушить ограничения можно в обоих случаях - например, продавец допустит продажу спиртного несовершеннолетним или покупатель воспользуется чужой картой.

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