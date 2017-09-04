Общественные слушания по маршруту "Северного потока - 2" пройдут в Кингисеппе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Компания Nord Stream 2 проведет в понедельник в Кингисеппе общественные слушания по маршруту второй ветки "Северного потока", на которых представит обоснование прохождения газопровода через Кургальский заказник.

"В соответствии с законодательством РФ 4 сентября будут проведены общественные слушания по проекту отчета о воздействии на окружающую среду (ОВОС). Подготовленный с учетом полученных комментариев итоговый отчет об ОВОС будет передан в Росприроднадзор на рассмотрение Государственной экологической экспертизы", - сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе также подчеркнули, что ОВОС является основным условием получения необходимых разрешений для реализации проекта. В случае положительного заключения экологической экспертизы проектная документация будет передана на государственную экспертизу, после прохождения которой компания Nord Stream 2 AG сможет получить разрешение на строительство.

Маршрут газопровода

На общественных слушаниях будет представлен предполагаемый маршрут газопровода через Кургальский заказник. При выборе маршрута второй ветки "Северного потока" авторы проекта изначально ориентировались на уже построенный первый газопровод, однако, как отмечают представители компании, проложить параллельный маршрут оказалось невозможным из-за ряда ограничений.

"Технологически невозможно проложить дополнительную инфраструктуру в одном коридоре с действующим подводящим газопроводом ПАО "Газпром" при соблюдении требований российского законодательства по минимальным безопасным расстояниям между магистральными трубопроводами и населенными пунктами. По коридору есть семь таких узких участков, в том числе при пересечении реки Невы", - сообщили ранее в пресс-службе Nord Stream 2.

Маршрут по противоположному берегу через Нарвский залив был выбран в результате комплексного анализа всего российского побережья Финского залива. Он, как считают авторы проекта, "окажет наименьшее экологическое и социальное воздействие".

Пострадает ли заказник

Предлагаемый маршрут газопровода пересекает заказник в 4 км от его южной границы. Как рассказал ранее глава российской группы по экологии и разрешениям Nord Stream 2, кандидат географических наук Григорий Вильчек, большая часть трассы проходит через зоны заказника, подвергшиеся значительному антропогенному влиянию, через мелколесья на участках гарей и заброшенные сельскохозяйственные угодья и обходит самые чувствительные участки Кургальского заказника, в том числе Кургальский риф и центральную часть болота Кадер.

Представители компании обещают, что "Северный поток - 2" не затронет мест обитания серого тюленя и кольчатой нерпы на Кургальском полуострове и не разрушит гнездо орлана-белохвоста. В то же время в компании не отрицают, что на протяжении 1 км труба может пройти по ценным лесам.

Экологические организации уже неоднократно высказывали свое негативное отношение к проекту. Представители "Гринпис" утверждают, что маршрут, который разрезает ценный Кургальский заказник, - "это незаконный и крайне экологически опасный вариант". Они требуют выбрать маршрут в обход заказника.

Представители Nord Stream 2 обещают в случае утверждения предложенного маршрута газопровода через Нарвский залив и Кургальский заказник принять программу экологических и социальных инициатив. "Она предусматривает поэтапные инвестиции в размере около 30 млн евро для поддержания экологических характеристик Кургальского заказника и обеспечения благосостояния населения, проживающего в непосредственной близости к Кургальскому полуострову", - сказал ранее журналистам руководитель департамента разрешительной документации Nord Stream 2 AG Саймон Боннелл.

Вторая ветка

"Северный поток - 2" - международный проект газопровода через Балтийское море, который позволит обеспечить поставки российского газа в Европу. По прогнозам объем внутреннего производства газа в ЕС в ближайшие 20 лет упадет вдвое. Новый газопровод позволит удовлетворить растущий спрос и увеличить объем поставок на 55 млрд куб. метров газа в год.

Маршрут и конструкция нового газопровода будут в основном повторять уже действующий "Северный поток". Он будет проходить через экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Строительство газопровода "Северный поток - 2" должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года.

Швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому", была создана для планирования, строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток - 2".