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Путин призвал активизировать работу по выходу на кредитование в национальных валютах БРИКС

Экономика и бизнес
4 сентября, 8:40 UTC+3 СЯМЭНЬ СЯМЭНЬ 4, сентября. /ТАСС

Также, по словам президента РФ, среди ближайших задач - получение международного кредитного рейтинга Новым банком развития

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СЯМЭНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник призвал активизировать работу по получению международного кредитного рейтинга Новым банком развития (НБР) БРИКС, а также по выходу на кредитование в национальных валютах. Речь об этом шла на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.

"Среди ближайших задач банка - получение международного кредитного рейтинга", - заявил Путин. "Это позволит ему выпустить ценные бумаги на рынки государств "пятерки", - пояснил он.

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"Кроме того, нужно быстрее переходить на кредитование в национальных валютах БРИКС", - полагает президент РФ. "Следует ускорить и согласование договоренностей о создании Фонда облигаций БРИКС и интеграции рынков капиталов государств "пятерки", - убежден он.

Путин сообщил коллегам по БРИКС, что по линии НБР подготовлен целый ряд крупных инвестиционных проектов. "В скором времени три из них будут реализованы на территории России", - сказал он. "Речь идет о совершенствовании судебной системы, строительстве автодороги под Уфой, а также модернизация водохозяйственных объектов в городах бассейна реки Волга", - пояснил президент.

Глава российского государства также назвал важным принятое в этом году решение о создании при НБР Фонда технического содействия по подготовке проектов.

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