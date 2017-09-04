Лидеры БРИКС призвали воздержаться от политики экономической замкнутости

СЯМЭНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС в Сямэньской декларации саммита призвали отказаться от политики экономической замкнутости.

"Отмечая сохраняющиеся неопределенности и риски снижения экономической активности, мы подчеркиваем необходимость воздерживаться от политики замкнутости и избегать тех тенденций, которые негативно сказываются на перспективах глобального роста и доверии участников рынка", - говорится в документе.

В декларации подчеркивается, что на фоне более стабильного глобального экономического роста, повышения его устойчивости и возникновения новых источников роста страны БРИКС продолжают играть важную роль в качестве движущих сил глобального роста.

"Мы призываем все страны выверять свои макроэкономические и структурные программы, обмениваться информацией по ним, а также повышать эффективность такой координации", - заявили главы государств БРИКС.