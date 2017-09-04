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Путин и Зума обсудили сокращение товарооборота между РФ и ЮАР

Экономика и бизнес
4 сентября, 11:59 дата обновления: 4 сентября, 12:06 UTC+3 СЯМЭНЬ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС

Президент России отметил, что "тренд на снижение товарооборота" продолжается, но темпы этого процесса уменьшились

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СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил президенту ЮАР Джейкобу Зуме обсудить проблему, связанную с продолжающимся сокращением товарооборота.

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"У нас очень добрые, многосторонние отношения, которые сложились на протяжении длительного времени и глубоко корнями уходят в прошлое. Мы с вами в последнее время говорили о необходимости трансформировать эти наши добрые, политические, гуманитарные связи в экономическую сферу, к сожалению, пока продолжается такой тренд на снижение товарооборота, хоть и темпы уменьшились", - сказал Путин на встрече с Зумой.

Президент РФ заметил, что негативная тенденция сократилась, однако сторонам пока не удалось до конца преодолеть эту ситуацию. "Я рад возможности поговорить с вами на эту тему", - отметил Путин.

Он отметил, что в понедельник было подписано соглашение о совместной работе в сфере информационной безопасности. "Мы работаем консолидировано в международных организациях, в том числе над проблемой дальнейшего совершенствования деятельности и структур ООН", - сказал Путин.

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Он подчеркнул, что рад возможности обменяться мнениями с Зумой по тем направлениям, над которыми необходимо работать в ближайшее время для развития отношений.

В ходе встречи на полях БРИКС в Сямэне Джейкоб Зума пригласил Владимира Путина посетить ЮАР.

"Один из вопросов, который давно откладывается, - это ваш визит в ЮАР. Я уже неоднократно говорил вам о своем приглашении, я снова его повторяю. Может, мы сможем рассмотреть этот вопрос в новых условиях", - сказал Зума.

Президент России поблагодарил коллегу из ЮАР и пообещал рассмотреть этот вопрос.

"Действительно наши отношения развиваются по целому ряду секторов, однако были глобальные тенденции, которые нарушили ход наших отношений. Пора обратить вспять эту тенденцию, посмотреть, что мы можем совместно делать", - сказал он.

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Темы
БРИКС Саммит БРИКС - 2017
Страны
ЮАР Россия
Персоны
Зума, Джейкоб Путин, Владимир Владимирович
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