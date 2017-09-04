В Пекине презентовали проекты "Белкомура" и глубоководного района порта Архангельск

АРХАНГЕЛЬСК, 4 сентября. /ТАСС/. Российская делегация во главе с руководителем правительства Архангельской области Алексеем Алсуфьевым вместе с торгпредством РФ в КНР презентовала в Пекине министерствам и крупным корпорациям Китая проекты строительства железнодорожной магистрали "Белкомур" и глубоководного района порта Архангельск. Об этом сообщила пресс-служба администрации Архангельской области.

"Значимые как для Архангельской области, так и для всей страны проекты потенциальным китайским партнерам представила российская делегация, которую возглавил первый заместитель губернатора - председатель правительства области Алексей Алсуфьев, и сотрудники торгового представительства Российской Федерации в КНР во главе с врио торгового представителя Сергеем Сорокиным. Участниками презентации с китайской стороны стали представители компании-инвестора Poly Group, министерства коммерции КНР, министерства транспорта КНР, Эксимбанка КНР и логистической компании COSCO", - говорится в сообщении.

Решение о проведении подобной презентации было принято по итогам заседания российско-китайской межправительственной комиссии под председательством вице-премьеров России и Китая Дмитрия Рогозина и Ван Яна, которое прошло в Архангельске в рамках международного форума "Арктика - территория диалога" в марте этого года.

В ходе презентации было рассказано о статусе проектов, финансовых, организационных, правовых моделях их реализации, а также о выполнении решений органов власти РФ о подготовке проектов. Особое внимание было уделено экономическому потенциалу и транзитным возможностям регионов - участников проекта "Белкомур".

Китайская корпорация Poly Group представила свое видение потенциала проектов и структуры их реализации. Представители министерств коммерции и транспорта Китая выразили уверенность, что уже до конца года будет подготовлено концессионное предложение. Представитель Эксимбанка КНР заявил, что эта структура тщательно изучила проект "Белкомур", и подтвердил готовность его кредитования. Свою заинтересованность в проекте строительства глубоководного района морского порта Архангельск выразили представители крупной логистической компании COSCO, диалог с этой компанией будет продолжен в сентябре в Архангельске.

Глубоководный район порта Архангельск

Проект строительства глубоководного порта в Архангельске включен в "Транспортную стратегию РФ на период до 2030 года". Разработчики полагают, что новый порт позволит сформировать более привлекательный альтернативный маршрут движения экспортных и импортных грузопотоков в направлении Европы, Северной Америки и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (в первую очередь Китая), а также обеспечит новый независимый выход крупнотоннажных судов в Мировой океан на этих направлениях.

Предполагаемый инвестор - китайская компания Poly International Holding Co., Ltd, входящая в холдинг Poly Group. Сооружение нового глубоководного порта в Архангельске тесно связано с проектом строительства железнодорожной магистрали "Белкомур".

Проект "Белкомур"

Проект строительства новой железнодорожной магистрали "Белкомур" (Белое море - Коми - Урал) предполагает сокращение плеча доставки грузов с Урала и из Сибири к морским портам Архангельска до 850 км. Новая магистраль имеет стратегическое значение для России, поскольку свяжет Урал и Республику Коми напрямую с незамерзающими портами Архангельска, Мурманска и Северной Европы. В перспективе новая дорога обеспечит кратчайший путь в Северную Европу и регионы Сибири, Казахстана и Средней Азии, создавая хорошие условия для транзита грузов через Россию, и позволит рассматривать организацию внутренних и международных интермодальных перевозок (доставки грузов двумя или несколькими видами транспорта).

Инвестор - китайская компания Poly International Holding Co., Ltd - готов вложить в "Белкомур" до 5,5 млрд долларов.