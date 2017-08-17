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"Белкомур" может стать пилотным проектом инфраструктурной ипотеки в Архангельской области

Экономика и бизнес
17 августа, 11:44 UTC+3 ТАСС

Губернатор региона отметил, в ближайшее время будут определены "наиболее эффективные механизмы господдержки проекта"

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ТАСС, 17 августа. Строительство железнодорожной магистрали "Белкомур" (Белое море - Коми - Урал) может стать пилотным проектом инфраструктурной ипотеки - нового механизма финансирования, предложенного президентом РФ. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Орлов по итогам совещания по развитию транспортной инфраструктуры регионов Северо-Запада, которое провел Владимир Путин.

На совещании 16 августа президент сказал, что транспортные проекты на Северо-Западе России могут реализовываться с применением инфраструктурой ипотеки. Использование такого инструмента - это новая практика, и нужно отработать все организационные, финансовые вопросы, внимательно просчитать экономику проектов, отметил Путин.

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"Мы предложили Минтрансу России и Минэкономиразвития РФ рассмотреть проект "Белкомур" как пилотный, с применением нового механизма финансирования (инфраструктурной ипотеки - прим. ТАСС)", - сказал Игорь Орлов, слова которого приводит в четверг пресс-служба правительства Архангельской области.

По его мнению, "это позволит в ближайшее время определить наиболее эффективные и целесообразные механизмы господдержки проекта и представить инвестору подтверждение наших намерений по его реализации".

Об инфраструктурной ипотеке

Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума предложил внедрить в России механизм "инфраструктурной ипотеки" для инвесторов. Он отметил, что речь идет о внедрении схемы, когда инфраструктурный объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователи объекта этот кредит постепенно погашают.

Таким образом, возврат капиталовложений предлагается осуществлять за счет регулярных платежей, которые будут поступать от основных выгодоприобретателей инфраструктурных объектов, то есть из бюджетов разных уровней, инфраструктурных монополий. Для обеспечения платежей также может быть использован механизм госгарантий.

Проект "Белкомур"

Проект строительства новой железнодорожной магистрали "Белкомур" (Белое море - Коми - Урал) предполагает сокращение плеча доставки грузов с Урала и из Сибири к морским портам Архангельска до 850 км. Новая магистраль имеет стратегическое значение для России, поскольку свяжет Урал, Республику Коми напрямую с незамерзающими портами Архангельска, Мурманска и Северной Европы.

В перспективе новая дорога обеспечит кратчайший путь в Северную Европу и регионы Сибири, Казахстана и Средней Азии, создавая хорошие условия для транзита грузов через Россию, и позволит рассматривать организацию внутренних и международных интермодальных перевозок (доставки грузов двумя или несколькими видами транспорта).

Инвестор - китайская компания Poly International Holding Co., Ltd - готов вложить в проект "Белкомура" до $5,5 млрд (343,2 млрд рублей по курсу 2016 года).

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