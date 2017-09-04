Медведев утвердил меры, направленные на поддержку экспорта в автопроме и машиностроении

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ГОРКИ, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал ряд решений правительства, связанных с поддержкой экспорта в области автопромышленности, сельхозмашиностроения и железнодорожного машиностроения.
"Они касаются поддержки экспорта в области промышленной продукции, что для нас особенно важно. Это автопромышленность, сельхозмашиностроение и железнодорожное машиностроение", - сказал Медведев на совещании с вице- премьерами.
Он напомнил, что на прошлой неделе на заседании президиума Совета по приоритетным проектам и стратегическому развитию были утверждены отраслевые стратегии развития экспорта по этим направлениям.
"Они носят долгосрочный характер и ориентированы на то, чтобы показатели по экспорту этой продукции у нас измерялись десятками и сотнями миллиардов рублей. Такие условия создаются, и в ряде случаев наша продукция неплохо выглядит и на иностранных рынках, если этим умело заниматься. Меры по поддержке экспорта как раз изложены в этих документах", - отметил Медведев.