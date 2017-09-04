Путин призвал Деловой совет БРИКС активнее участвовать в развитии цифровой экономики

СЯМЭНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал представителей Делового совета БРИКС активнее участвовать в развитии цифровой экономики в странах "пятерки". Об этом он заявил на заседании лидеров стран БРИКС с представителями Делового совета.

"Хотел бы привлечь внимание Делового совета к таким важным направлениям взаимодействия стран БРИКС как развитие цифровой экономики. Цифровизация становится одним из локомотивов глобального роста и играет значительную роль в повышении производительности труда, качества жизни. Новые технологические решения должны помочь выходу на рынки государств БРИКС не только крупных компаний, но и малого и среднего бизнеса", - сказал Путин.

Президент России отметил ряд направлений сотрудничества деловых кругов стран БРИКС. По его словам, "большим практическим шагом в направлении усиления роли предпринимательских кругов БРИКС станет подписание соглашения о сотрудничестве между Деловым советом и Новым банком развития". "Рассчитываем, что Деловой совет подключится к формированию кредитного портфеля банка, разработке взаимовыгодных проектов и их организации на территории наших государств", - добавил российский лидер. По его словам, важным для бизнеса является и решение о создании при банке фонда технического содействия по подготовке проектов.

Путин также призвал Деловой совет поддержать инициативу России о разработке общих для БРИКС правил сотрудничества в сфере противодействия ограничительным деловым практикам и трансграничным нарушениям правил конкуренции.

"Опытные предприниматели знают, что для создания комфортного делового климата необходимо гарантировать справедливые условия конкуренции. Убежден, что Деловой совет поддержит и другую инициативу России - о разработке общих для БРИКС правил сотрудничества в сфере противодействия ограничительным деловым практикам и трансграничным нарушениям правил конкуренции", - сказал Путин.

Говоря об готовящихся новых проектах с использованием инструментов Нового банка развития БРИКС, Путин отметил, банк одобрил три инициативы. "Речь идет о проектах развития отечественной судебной системы, возведения новых зданий судов, внедрения в судебные процессы передовых информационных технологий. Речь идет также о строительстве автодороги под Уфой и о программе модернизации водохозяйственных объектов бассейна реки Волги", - рассказал президент РФ. Кроме того, по его словам, РЖД планирует подписать соглашение с Новым банком развития о привлечении средств на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань. "Уверен, что совместными усилиями государств и бизнеса мы сможем еще эффективнее использовать широкие возможности нашего объединения, найти новые источники для динамичного развития в интересах наших стран и наших народов", - заключил Путин.