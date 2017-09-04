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Лидеры БРИКС провели встречу с членами Делового совета "пятерки"

Экономика и бизнес
4 сентября, 13:51 UTC+3 СЯМЭНЬ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС

На повестке дня были вопросы развития электронной коммерции и цифровой экономики, развития инвестиционного сотрудничества между странами БРИКС, поддержки малого и среднего предпринимательства и др.

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СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вместе с другими лидерами БРИКС принял участие во встрече с членами Делового совета (ДС) объединения. Такие консультации с представителями предпринимательского сообщества традиционно проходят в рамках саммитов и позволяют главам государств и правительств стран БРИКС получить рекомендации по решению актуальных проблем в сфере бизнеса.

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Деловой совет БРИКС является основным механизмом развития делового сотрудничества между странами объединения. В него входят по пять представителей от каждой страны. По распоряжению президента РФ, в 2016-2018 годах Россию в совете представляют президент РЖД Олег Белозеров, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, а также президент ТПП России Сергей Катырин, который возглавляет российскую часть совета.

Задачей Делового совета БРИКС является выявление проблемных вопросов и трудностей, сдерживающих рост экономических, торговых, деловых и инвестиционных связей между странами БРИКС, а также формирование предложений и рекомендаций по их разрешению. По итогам этой работы за год формируется отчет, который представляется главам государств БРИКС в ходе традиционных встреч лидеров с Деловым советом на полях саммитов.

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Как отмечается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к саммиту, годовой отчет за 2017 год "содержит рекомендации касающиеся развития сотрудничества в области регулирования стандартизации, развития электронной коммерции и цифровой экономики, совместной реализации проектов в области транспортной инфраструктуры и промышленного производства, развития инвестиционного сотрудничества между странами БРИКС, поддержки малого и среднего предпринимательства, взаимодействия между ДС БРИКС и Новым банком развития, создания рейтингового агентства БРИКС, информационного взаимодействия".

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БРИКС Саммит БРИКС - 2017
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Горьков, Сергей Николаевич Чемезов, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович Белозеров, Олег Валентинович
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