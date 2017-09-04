Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Челябинске отказал АФК "Системе" в переносе дела с "Роснефтью" в другой суд

Экономика и бизнес
4 сентября, 15:25 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Арбитражный суд Башкирии 23 августа постановил взыскать с "Системы" более 136 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) в понедельник оставил без удовлетворения жалобу АФК "Система" на решение Арбитражного суда Башкирии, который отказал в переносе дела "Роснефти" и АФК "Система" в другой суд, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Смотрите также

"Роснефть" против АФК "Система": в чем суть многомиллиардного спора

Основной процесс по иску "Роснефти" к АФК "Система" уже завершился: Арбитражный суд Башкирии 23 августа удовлетворил иск частично, постановив взыскать с "Системы" более 136 млрд рублей. Проигравшая сторона обещает обжаловать решение суда. 10 августа арбитраж отказал в переносе дела "Роснефти" и АФК "Система" в другой суд, с чем последняя не согласилась и попыталась обжаловать решение.

"Суд постановил определение суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказала судья.

Прения сторон

Представитель АФК "Система" в суде утверждал, что решение по существу дела уже вынесено, поэтому рассмотреть жалобу о переносе дела в другой суд в рамках проходящего заседания невозможно. По его словам, нужно отложить рассмотрение жалобы до рассмотрения апелляции по существу дела. По существу жалобы он пояснил, что в Арбитражном суде Башкирии не было возможности сформировать законный состав суда для разрешения дела, поэтому Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд должен определить суд первой инстанции, который сможет рассмотреть дело.

Смотрите также

"Роснефть" надеется оспорить сумму взыскания с АФК "Система" в вышестоящем суде

Суд в Челябинске отказал АФК "Система" в отмене обеспечительных мер по иску "Роснефти"

АФК "Система": выводы суда в споре с "Роснефтью" не имеют правового основания

Представитель "Система-инвест" позицию представителя АФК "Система" поддержал. "Суд действовал в незаконном составе, сформировать другой состав суда было невозможно", - сказал он.

Представитель "Башнефти" в суде отметил, что судебный акт по делу уже вынесен. Поэтому необходимо прекратить производство по жалобе. По существу жалобы он пояснил, что оснований для передачи дела в другой суд нет, дело было рассмотрено законным составом суда.

Спор "Роснефти" и АФК "Система"

В мае этого года "Роснефть" подала иск в суд к АФК "Система" и "Система-инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, причиненных в результате реорганизации "Башнефти", впоследствии сумма иска была увеличена до 170,6 млрд рублей в связи с ослаблением курса рубля. Суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать в пользу "Башнефти" 136,3 млрд рублей.

С 2005 года по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. После оферты миноритариям "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело "Башнефти" Иск "Роснефти" к АФК "Система"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве простились с Людмилой Рюминой
2
Завершено строительство одной их самых сложных развязок Москвы
3
Летевший из отпуска росгвардеец задержал авиадебошира, ударившего стюардессу
4
СМИ: сирийские ВВС нанесли удар по штабу террористов в Дейр-эз-Зоре
5
Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура" прекращены
6
Население Краснодара за семь лет выросло на рекордные для РФ 76%
7
Экс-депутат Рады: отставки Порошенко ждет вся Украина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама