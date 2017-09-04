Суд в Челябинске отказал АФК "Системе" в переносе дела с "Роснефтью" в другой суд

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) в понедельник оставил без удовлетворения жалобу АФК "Система" на решение Арбитражного суда Башкирии, который отказал в переносе дела "Роснефти" и АФК "Система" в другой суд, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Основной процесс по иску "Роснефти" к АФК "Система" уже завершился: Арбитражный суд Башкирии 23 августа удовлетворил иск частично, постановив взыскать с "Системы" более 136 млрд рублей. Проигравшая сторона обещает обжаловать решение суда. 10 августа арбитраж отказал в переносе дела "Роснефти" и АФК "Система" в другой суд, с чем последняя не согласилась и попыталась обжаловать решение.

"Суд постановил определение суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказала судья.

Прения сторон

Представитель АФК "Система" в суде утверждал, что решение по существу дела уже вынесено, поэтому рассмотреть жалобу о переносе дела в другой суд в рамках проходящего заседания невозможно. По его словам, нужно отложить рассмотрение жалобы до рассмотрения апелляции по существу дела. По существу жалобы он пояснил, что в Арбитражном суде Башкирии не было возможности сформировать законный состав суда для разрешения дела, поэтому Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд должен определить суд первой инстанции, который сможет рассмотреть дело.

Представитель "Система-инвест" позицию представителя АФК "Система" поддержал. "Суд действовал в незаконном составе, сформировать другой состав суда было невозможно", - сказал он.

Представитель "Башнефти" в суде отметил, что судебный акт по делу уже вынесен. Поэтому необходимо прекратить производство по жалобе. По существу жалобы он пояснил, что оснований для передачи дела в другой суд нет, дело было рассмотрено законным составом суда.

Спор "Роснефти" и АФК "Система"

В мае этого года "Роснефть" подала иск в суд к АФК "Система" и "Система-инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, причиненных в результате реорганизации "Башнефти", впоследствии сумма иска была увеличена до 170,6 млрд рублей в связи с ослаблением курса рубля. Суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать в пользу "Башнефти" 136,3 млрд рублей.

С 2005 года по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. После оферты миноритариям "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".