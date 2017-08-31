АФК "Система": выводы суда в споре с "Роснефтью" не имеют правового основания

Армавирский машиностроительный завод презентовал изотермический вагон на выставке в МосквеНовости партнеров 31 августа, 14:12
Ученые установили зависимость интенсивности ветров в атмосфере Венеры от широтКосмос 31 августа, 14:12
На Камчатке разработают программу по сохранению краснокнижных птицНовости партнеров 31 августа, 14:03
Крамник поднялся на третье место в рейтинге FIDE, Карякин - 11-йСпорт 31 августа, 13:57
Первое сентября в Москве будет теплым и солнечнымМосква 31 августа, 13:43
Фернандес: футболисты ЦСКА концентрируются на победу в каждой игре, это задача командыСпорт 31 августа, 13:42
Футболист Фернандес заявил, что он горд представлять сборную РоссииСпорт 31 августа, 13:35
Футболист "Уфы" Стоцкий заявил, что из СМИ узнал об интересе к себе со стороны ЦСКАСпорт 31 августа, 13:34
Федерация футбола Крыма не обсуждает вопрос участия сборной региона в официальных матчахСпорт 31 августа, 13:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. АФК "Система" считает, что выводы Арбитражного суда Башкирии, признавшего реорганизацию "Башнефти" в 2014 году способом неправомерного вывода активов из компании, не имеют правового основания, заявил ТАСС официальный представитель корпорации Сергей Копытов.
"Решение суда, ставшее квинтэссенцией всего "уфимского процесса", еще раз подтвердило главный тезис АФК "Система" об отсутствии каких-либо убытков в ходе реорганизации "Башнефти". В отсутствие же убытков все иные "выводы" суда не имеют какого бы то ни было правового значения", - сказал Копытов.
Выводы суда, по мнению "Системы", никак не основаны на многочисленных доказательствах правомерности реорганизации, имеющиеся в материалах дела.
Ранее Арбитражный суд Башкирии признал реорганизацию "Башнефти", которая в 2014 году была проведена ее бывшими собственниками - АФК "Система" и "Система-Инвест" - не действиями, вызванными экономической целесообразностью, а способом неправомерного вывода активов из компании.
Согласно мотивировочной части решения суда, само проведение реорганизации в январе-мае 2014 года, непосредственно перед истребованием акций в судебном порядке в ноябре 2014 года, указывает на намерение ответчиков использовать корпоративную процедуру реорганизации, прежде всего, для неправомерного вывода активов "Башнефти".