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АФК "Система": выводы суда в споре с "Роснефтью" не имеют правового основания

Экономика и бизнес
31 августа, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

В компании считают, что выводы суда не основаны на многочисленных доказательствах правомерности реорганизации, имеющиеся в материалах дела

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. АФК "Система" считает, что выводы Арбитражного суда Башкирии, признавшего реорганизацию "Башнефти" в 2014 году способом неправомерного вывода активов из компании, не имеют правового основания, заявил ТАСС официальный представитель корпорации Сергей Копытов.

"Решение суда, ставшее квинтэссенцией всего "уфимского процесса", еще раз подтвердило главный тезис АФК "Система" об отсутствии каких-либо убытков в ходе реорганизации "Башнефти". В отсутствие же убытков все иные "выводы" суда не имеют какого бы то ни было правового значения", - сказал Копытов.

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Выводы суда, по мнению "Системы", никак не основаны на многочисленных доказательствах правомерности реорганизации, имеющиеся в материалах дела.

Ранее Арбитражный суд Башкирии признал реорганизацию "Башнефти", которая в 2014 году была проведена ее бывшими собственниками - АФК "Система" и "Система-Инвест" - не действиями, вызванными экономической целесообразностью, а способом неправомерного вывода активов из компании.

Согласно мотивировочной части решения суда, само проведение реорганизации в январе-мае 2014 года, непосредственно перед истребованием акций в судебном порядке в ноябре 2014 года, указывает на намерение ответчиков использовать корпоративную процедуру реорганизации, прежде всего, для неправомерного вывода активов "Башнефти".

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