АФК "Система" просит суд снять арест с части активов по делу с "Роснефтью"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. АФК "Система" просит суд снять арест с 6,54% МТС и 100% "Медси" по делу с "Роснефтью" в связи с неполным удовлетворением иска нефтяной компании. Об этом говорится в материалах суда. Эту информацию подтвердили ТАСС в "Системе".

В мае этого года "Роснефть" подала иск в суд к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, якобы причиненных в результате реорганизации "Башнефти", впоследствии сумма иска была увеличена до 170,6 млрд рублей в связи с ослаблением курса рубля. В рамках обеспечительных мер по этому делу были арестованы 31,76% акций МТС, 100% акций сети частных медицинских клиник "Медси" и 90,47% акций БЭСК.

Однако Арбитражный суд Башкирии постановил взыскать с АФК "Система" в пользу "Башнефти" 136,3 млрд рублей. По этой причине "Система" просит снять арест с части активов. Судебное заседание по этому вопросу назначено на 5 сентября.

В целом "Система" считает решение об аресте активов по делу с "Роснефтью" безосновательным, отмечал президент АФК Михаил Шамолин.

Арест активов был назначен определением Арбитражного суда Башкирии от 23 июня, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске 14 августа оставил в силе эти обеспечительные меры. Вчера "Система" подала кассационную жалобу по этому вопросу, которая будет рассматриваться в Арбитражном суде Уральского округа (г. Екатеринбург).

Кроме того, судебный пристав наложил арест на дивиденды с арестованных активов. Всего, по оценке аналитиков Газпромбанка, "Система" может недополучить 17-18 млрд рублей дивидендов в 2017 году. Корпорация оспаривает также и запрет на получение дивидендов.