Арбитраж Башкирии объяснил мотивы решения по иску "Роснефти" к АФК "Система"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Арбитраж Башкирии опубликовал полное решение по иску "Роснефти" к АФК "Система", из которого следует, что взысканная сумма складывается из убытков из-за утраты "Башнефтью" акций "Система-Инвест" 57,7 млрд рублей, погашения акций "Башнефти" на 12,5 млрд рублей, списания долга в 36,9 млрд рублей, а также пересчета курсовых разниц по двум эпизодам. Об этом говорится в решении суда.

Возмещение курсовых разниц суд рассчитал только по двум эпизодам иска, на утрату "Башнефтью" акций "Система-Инвест" курсовые разницы, по мнению суда, не повлияли.

Отмечается, что с учетом заявленных истцами требований, основанных на изменении курса доллара, взысканная с АФК "Система" сумма состоит из невозвращенного займа, процентов, понесенных "Башнефтью" затрат на выкуп акций у миноритарных акционеров в общем размере 49,4 млрд рублей.

"На момент изменения исковых требований (при пересчете курсовых разниц) сумма ущерба в этой части составит 79 млрд рублей. Таким образом, с учетом стоимости акций "Система-Инвест" в размере 57,2 млрд рублей, право собственности на которые было утрачено "Башнефтью", сумма причиненных убытков составляет 136,3 млрд рублей и подлежит взысканию солидарно с ответчиков, совместно причинивших вред", - говорится в документе.