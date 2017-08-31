Арбитраж Башкирии объяснил мотивы решения по иску "Роснефти" к АФК "Система"

Президент Сингапура сложил свои полномочияМеждународная панорама 31 августа, 3:36
Шторм "Харви" ослаб до категории тропической депрессииПроисшествия 31 августа, 3:30
Times: новый сверхточный способ выявления допинга будет готов к Олимпиаде-2020Спорт 31 августа, 3:17
Арбитраж Башкирии счел реорганизацию "Башнефти" в 2014 году способом вывода активовЭкономика и бизнес 31 августа, 2:23
Мэй подтвердила намерение остаться на посту премьера после BrexitМеждународная панорама 31 августа, 1:57
Кабаева выступает за усложнение программ в современной художественной гимнастикеСпорт 31 августа, 1:50
Мария Шарапова вышла в третий круг US OpenСпорт 31 августа, 1:38
Кабаева считает, что выбор ее послом мировой гимнастики является данью уважения РФСпорт 31 августа, 1:32
Белый дом: Трамп ясно дал понять, что не исключает военного решения по КНДРМеждународная панорама 31 августа, 1:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Арбитраж Башкирии опубликовал полное решение по иску "Роснефти" к АФК "Система", из которого следует, что взысканная сумма складывается из убытков из-за утраты "Башнефтью" акций "Система-Инвест" 57,7 млрд рублей, погашения акций "Башнефти" на 12,5 млрд рублей, списания долга в 36,9 млрд рублей, а также пересчета курсовых разниц по двум эпизодам. Об этом говорится в решении суда.
Возмещение курсовых разниц суд рассчитал только по двум эпизодам иска, на утрату "Башнефтью" акций "Система-Инвест" курсовые разницы, по мнению суда, не повлияли.
Отмечается, что с учетом заявленных истцами требований, основанных на изменении курса доллара, взысканная с АФК "Система" сумма состоит из невозвращенного займа, процентов, понесенных "Башнефтью" затрат на выкуп акций у миноритарных акционеров в общем размере 49,4 млрд рублей.
"На момент изменения исковых требований (при пересчете курсовых разниц) сумма ущерба в этой части составит 79 млрд рублей. Таким образом, с учетом стоимости акций "Система-Инвест" в размере 57,2 млрд рублей, право собственности на которые было утрачено "Башнефтью", сумма причиненных убытков составляет 136,3 млрд рублей и подлежит взысканию солидарно с ответчиков, совместно причинивших вред", - говорится в документе.