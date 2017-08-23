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Глава Башкирии считает решение суда по иску "Роснефти" к АФК "Система" справедливым

Экономика и бизнес
23 августа, 20:42 дата обновления: 23 августа, 21:39 UTC+3

Рустэм Хамитов отметил, что суд защитил права акционеров, в том числе республики

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Решение Арбитражного суда Башкирии по иску "Роснефти" к АФК "Система", взыскавшего с корпорации 136,3 млрд руб. в пользу "Башнефти", является справедливым. Об этом ТАСС заявил глава республики Рустэм Хамитов.

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"Мы оцениваем решение суда положительно, позитивно для республики. Защищены права акционеров, в том числе республики (владеет пакетом 25% + 1 акция "Башнефти" - прим. ред.). Поэтому в целом воспринимаем решение суда положительно, считаем, что оно справедливо. Вместе с тем нам нужно еще получить решение суда, посмотреть аргументацию, изложенную в этом документе. После этого мы еще дополнительно выскажем свою позицию, но в целом мы удовлетворены сегодняшним решением", - сказал он.

По словам Хамитова, Башкирия не исключает получения дополнительных дивидендов из средств по иску. "Пока еще рано говорить о том, что республика получит ресурсы (от 136,3 млрд рублей - прим. ТАСС), так как наверняка решение суда будет обжаловано. Но при развитии событий, которые приведут к получению средств "Башнефтью", мы, безусловно, как крупнейший акционер, получим часть в виде дополнительных дивидендов. Они будут направлены на решение социальных задач: строительство школ, больниц, детских садов. У нас довольно значимые вопросы нужно решать в муниципалитетах, где добывается нефть. У нас одна задача - улучшение качества жизни наших граждан, чтобы жители республики почувствовали полноту судебных решений через получение нового качества жизни", - сказал Хамитов.

Глава республики пояснил, что если решение суда вступит в законную силу и "Башнефть" получит денежные средства, то они будут учтены в прибыли предприятия, из которой впоследствии будут формироваться дивиденды. "Если денежные средства будут получены, то они пойдут в доход "Башнефти", и уже через прибыль этого предприятия будет формироваться новая дивидендная политика предприятия с учетом полученных ресурсов. Речь не идет о том, что, условно, Башкирия получит четвертую часть этих средств, нет. Если возникнут дополнительные дивиденды, то республика уже получит от дивидендов свою часть и направит ее на решение социальных вопросов", - сказал он.

Арбитраж Башкирии в среду частично удовлетворил иск "Роснефти" к АФК "Система" и "Система-Инвест", взыскав с ответчиков 136,3 млрд руб. в пользу "Башнефти". Решение в законную силу не вступило.

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