"Система" рассчитывает на отмену решения по иску "Роснефти" в апелляционной инстанции

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. АФК "Система" рассчитывает на отмену решения суда о взыскании 136,3 млрд руб. по иску "Роснефти" в апелляционной инстанции, сообщил ТАСС представитель корпорации Сергей Копытов.

"АФК "Система" по-прежнему уверена в своей юридической позиции и считает, что в дальнейшем в результате объективного разбирательства суд признает правоту корпорации", - сообщили в АФК.

Ранее Арбитраж Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти", постановив взыскать с АФК "Система" 136,3 млрд руб. АФК сразу же заявила о намерении обжаловать данное решение.

По словам представителя АФК, корпорация считает решение судьи судьбоносным для экономического развития страны. "Признав убытки "Башнефти" на сумму 136,3 млрд руб., судья фактически поставила под сомнение законность таких стандартных корпоративных процедур как подготовка к IPO, выкуп и погашение собственных акций. Судья не отвергла и самое абсурдное требование истцов, которое подразумевает ответственность АФК "Система" за такой макроэкономический показатель как курс рубля ("Роснефть" повысила свои требования до 170,6 млрд руб. со 106,6 млрд руб. с учетом курсовых разниц - прим. ТАСС)", - сообщил Копытов.

Также "Система" считает, что процесс протекал "однобоко, ни о какой беспристрастности не было и речи".

"Роснефть" в свою очередь заявила, что рассмотрит вопрос об обжаловании решения суда после изучения его мотивировочной части.