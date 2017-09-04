Выплаты вкладчикам Русского международного банка предварительно составляют 9,8 млрд рублей

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Объем страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками Русского международного банка предварительно составляет 9,84 млрд руб., сообщили ТАСС в агентстве.
"По данным официальной отчетности банка на 1 августа 2017 года, объем вкладов составил 15,2 млрд руб., размер страховой ответственности агентства [обязательства АСВ по выплате страхового возмещения] - 9,84 млрд руб., - сказали в АСВ. - Окончательно размер страховой ответственности агентства и размер вкладов будут установлены в рамках формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками".