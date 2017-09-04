ЦБ Узбекистана в два раза девальвировал курс национальной валюты

ТАШКЕНТ, 4 сентября. /ТАСС/. Центральный Банк Узбекистана с 5 сентября установил валютный курс ЦБ на уровне 8100 сумов за один доллар США, против сегодняшних 4200 сумов. Об этом в понедельник вечером сообщила пресс-служба регулятора.

"На основе анализа динамики курсообразующих факторов в 2003-2017 годах, а также с учетом результатов тестовых сделок по реализации банками иностранной валюты предприятиям-импортерам по договорному курсу ориентировочный равновесный уровень валютного курса в настоящее время составляет 8000-8150 сумов за $1 США", - говорится в сообщении ЦБ.

Сообщается также, что курс ЦБ, как и ранее, будет устанавливаться каждый понедельник как среднее значение курсов, зафиксированных на торгах валютной биржи на предыдущей неделе, и применяться для бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей на территории республики.

Межбанковские торговые сессии по покупке и продаже иностранной валюты будут проводиться на Узбекской республиканской валютной бирже ежедневно, валютный курс на них будет определяться на основе текущего соотношения спроса и предложения на иностранную валюту и публиковаться на веб-сайте валютной биржи.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал накануне указ "О первоочередных мерах по либерализации валютной политики", в соответствии с которым юридические лица Узбекистана смогут без ограничения приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по международным операциям, репатриации прибыли, погашения кредитов, выплаты командировочных и других расходов. Граждане-резиденты смогут продавать в обменных пунктах иностранную валюту и приобретать ее на конверсионные карты для пользования за границей без ограничений. В соответствии с документом при установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной будут использоваться исключительно рыночные механизмы.