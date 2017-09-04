Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ Узбекистана в два раза девальвировал курс национальной валюты

Экономика и бизнес
4 сентября, 20:55 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 4, сентября. /ТАСС

Ранее президент страны подписал указ, позволяющий юрлицам без ограничения приобретать в коммерческих банках иностранную валюту

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАШКЕНТ, 4 сентября. /ТАСС/. Центральный Банк Узбекистана с 5 сентября установил валютный курс ЦБ на уровне 8100 сумов за один доллар США, против сегодняшних 4200 сумов. Об этом в понедельник вечером сообщила пресс-служба регулятора.

Смотрите также

Нацбанк Узбекистана привлек от Газпромбанка и ВЭБ кредитные линии на $1 млрд

ВЭБ и Нацбанк Узбекистана договорились о сотрудничестве по инвестпроектам

ЦБ Узбекистана объявил о скором открытии в стране пунктов обмена валюты

"На основе анализа динамики курсообразующих факторов в 2003-2017 годах, а также с учетом результатов тестовых сделок по реализации банками иностранной валюты предприятиям-импортерам по договорному курсу ориентировочный равновесный уровень валютного курса в настоящее время составляет 8000-8150 сумов за $1 США", - говорится в сообщении ЦБ.

Сообщается также, что курс ЦБ, как и ранее, будет устанавливаться каждый понедельник как среднее значение курсов, зафиксированных на торгах валютной биржи на предыдущей неделе, и применяться для бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей на территории республики.

Межбанковские торговые сессии по покупке и продаже иностранной валюты будут проводиться на Узбекской республиканской валютной бирже ежедневно, валютный курс на них будет определяться на основе текущего соотношения спроса и предложения на иностранную валюту и публиковаться на веб-сайте валютной биржи.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал накануне указ "О первоочередных мерах по либерализации валютной политики", в соответствии с которым юридические лица Узбекистана смогут без ограничения приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по международным операциям, репатриации прибыли, погашения кредитов, выплаты командировочных и других расходов. Граждане-резиденты смогут продавать в обменных пунктах иностранную валюту и приобретать ее на конверсионные карты для пользования за границей без ограничений. В соответствии с документом при установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной будут использоваться исключительно рыночные механизмы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мирзиёев, Шавкат Миромонович
Страны
Узбекистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ДНР и ЛНР издали указы о запрете ограничения работы СММ ОБСЕ в республиках
2
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
3
В Петербурге появится памятник бордюру и поребрику
4
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
5
Сепаратисты или жертвы насилия: кто такие рохинджа и почему их притесняют
6
Президенты России и Египта призвали власти Мьянмы взять ситуацию под контроль
7
Постпред РФ при ООН предупредил о беспрецедентной угрозе войны на Корейском полуострове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама