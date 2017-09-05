Трутнев: восстановление рудника "Мир" невозможно без проекта, гарантирующего безопасность

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Прогнозирование сроков восстановления после аварии рудника "Мир", добычу алмазов на котором вела компания "Алроса", невозможно до тех пор, пока не будет разработан проект, гарантирующий безопасность работ. Об этом сообщил журналистам полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

"Сейчас нужно заняться разработкой проекта, нужно разработать проект, который гарантирует неповторение таких случаев, гарантирует безопасную работу рудника. Пока этого проекта нет, абсолютно бессмысленно обсуждать, сколько уйдет времени на восстановление", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос о сроках восстановления рудника.

При этом он не уточнил, в какие сроки может быть разработан проект. "Сроки проектным институтам правительство точно не ставит", - сказал вице-премьер, добавив, что заказывать проект должна компания "Алроса".

Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа, из-за прорыва воды шахта была частично затоплена. Под землей во время аварии находился 151 шахтер, восемь из них не сумели выйти на поверхность. Добыча на руднике, который обеспечивал примерно 11% годовой добычи "Алросы", приостановлена. По итогам 2016 года объем добычи составил 3,19 млн карат, в этом году на руднике добыто 2,7 млн карат алмазов.