Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трутнев: восстановление рудника "Мир" невозможно без проекта, гарантирующего безопасность

Экономика и бизнес
5 сентября, 7:41 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, сентября. /ТАСС

При этом вице-премьер не уточнил, в какие сроки может быть разработан этот проект

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Прогнозирование сроков восстановления после аварии рудника "Мир", добычу алмазов на котором вела компания "Алроса", невозможно до тех пор, пока не будет разработан проект, гарантирующий безопасность работ. Об этом сообщил журналистам полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

Смотрите также
Вид на кимберлитовую трубку алмазного карьера "Мир"

Кимберлитовая трубка и рудник "Мир". Досье

"Сейчас нужно заняться разработкой проекта, нужно разработать проект, который гарантирует неповторение таких случаев, гарантирует безопасную работу рудника. Пока этого проекта нет, абсолютно бессмысленно обсуждать, сколько уйдет времени на восстановление", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос о сроках восстановления рудника.

При этом он не уточнил, в какие сроки может быть разработан проект. "Сроки проектным институтам правительство точно не ставит", - сказал вице-премьер, добавив, что заказывать проект должна компания "Алроса".

Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа, из-за прорыва воды шахта была частично затоплена. Под землей во время аварии находился 151 шахтер, восемь из них не сумели выйти на поверхность. Добыча на руднике, который обеспечивал примерно 11% годовой добычи "Алросы", приостановлена. По итогам 2016 года объем добычи составил 3,19 млн карат, в этом году на руднике добыто 2,7 млн карат алмазов.

Смотрите также

Рудник "Мир" был застрахован на 10,5 млрд рублей

В больнице скончался шахтер рудника "Мир", получивший травмы в результате обвала 29 июля

В Якутии почтили память пропавших на руднике "Мир" восьми горняков

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Авария на руднике "Мир" в Якутии
Страны
Россия
Персоны
Трутнев, Юрий Петрович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров поблагодарил Путина, который осудил насилие против мусульман
2
Мурат Кумпилов: караван идет
3
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
4
Мун Чжэ Ин в разговоре с Путиным затронул тему запрета на экспорт нефти в КНДР
5
Источник: Москва получила ответ по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Вороненкова
6
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
7
Сепаратисты или жертвы насилия: кто такие рохинджа и почему их притесняют
Темы дня
Новости партнеров
Реклама