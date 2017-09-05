Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минтранс РФ не отмечает снижения пассажиропотока в США из-за приостановки выдачи виз

Экономика и бизнес
5 сентября, 8:08 UTC+3 НАХОДКА край/ 5, сентября. /ТАСС

Ранее организатор деловых поездок ГК "Аэроклуб" сообщил, что спрос на авиабилеты в США среди российских бизнесменов снизился на 22%

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАХОДКА /Приморский край/, 5 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ не отмечает снижения пассажиропотока на рейсах в США после того, как была приостановлена выдача неиммиграционных виз по всей России, сообщил ТАСС глава ведомства Максим Соколов.

"Пока мы этого не видим. Покажет время, но пока снижения не видим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Смотрите также
Сотрудник полиции у здания американского посольства в Москве

Приостановка выдачи американских виз в России: причины и сроки

Как ранее сообщил организатор деловых поездок ГК "Аэроклуб", на чью долю приходится одна пятая продаж корпоративного сектора "Аэрофлота", спрос на авиабилеты в США среди российских бизнесменов снизился на 22% после приостановки выдачи неиммиграционных виз.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявлял, что турпоток из России в США снизится на 10-30% из- за изменений режима работы консульств США в РФ.

С 23 августа Вашингтон приостановил выдачу неиммиграционных виз по всей России. Эта процедура возобновилась 1 сентября, но только в Москве.

Смотрите также

Посольство США в РФ возобновило проведение визовых собеседований

Сентябрьские "заморозки": отношениям России и США грозит новое охлаждение

Антонов: РФ должна продолжить выдавать визы гражданам США без ограничений

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приостановка выдачи россиянам виз США
Страны
США Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров поблагодарил Путина, который осудил насилие против мусульман
2
Мурат Кумпилов: караван идет
3
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
4
Мун Чжэ Ин в разговоре с Путиным затронул тему запрета на экспорт нефти в КНДР
5
Источник: Москва получила ответ по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Вороненкова
6
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
7
Сепаратисты или жертвы насилия: кто такие рохинджа и почему их притесняют
Темы дня
Новости партнеров
Реклама