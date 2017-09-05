Минтранс РФ не отмечает снижения пассажиропотока в США из-за приостановки выдачи виз

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НАХОДКА /Приморский край/, 5 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ не отмечает снижения пассажиропотока на рейсах в США после того, как была приостановлена выдача неиммиграционных виз по всей России, сообщил ТАСС глава ведомства Максим Соколов.
"Пока мы этого не видим. Покажет время, но пока снижения не видим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Как ранее сообщил организатор деловых поездок ГК "Аэроклуб", на чью долю приходится одна пятая продаж корпоративного сектора "Аэрофлота", спрос на авиабилеты в США среди российских бизнесменов снизился на 22% после приостановки выдачи неиммиграционных виз.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявлял, что турпоток из России в США снизится на 10-30% из- за изменений режима работы консульств США в РФ.
С 23 августа Вашингтон приостановил выдачу неиммиграционных виз по всей России. Эта процедура возобновилась 1 сентября, но только в Москве.