Google не обнаружила заказов рекламы для влияния на выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Корпорация Google заявила о том, что не обнаружила на своих платформах признаков заказа рекламы для оказания влияния на выборы в США в 2016 году, о которых в среду сообщил Facebook. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Google.

"Мы всегда ведем мониторинг злоупотреблений или нарушений нашей политики, и мы не заметили свидетельств осуществления подобного рода кампаний на наших платформах", - говорится в кратком сообщении, которое было обнародовано в качестве ответа на направленные компании вопросы, касательно заявления Facebook.

В среду Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в социальной сети Facebook, выступил с утверждением о том, что в период президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По словам Стамоса, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 года по май 2017 года, эти учетные записи и страницы были связаны друг с другом, ими, вероятно, управляли из России. Он заверил, что все эти учетные записи и страницы уже заблокированы.

Facebook помимо создания обычных сообществ и учетных записей предоставляет и рекламные услуги, которые заключаются в создании специальных рекламных аккаунтов под разные цели, к примеру, для повышения узнаваемости бренда, увеличения продаж и так далее.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не имеет никакого отношения к якобы проводившимся россиянами заказам рекламы в Facebook для влияния на предвыборную кампанию в США. "Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам", - сказал представитель Кремля. Он призвал не ассоциировать Москву "с этими историями в Facebook".