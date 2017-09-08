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Кудрин: идея строительства моста на Сахалин требует тщательных расчетов

Экономика и бизнес
8 сентября, 15:39 UTC+3 МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Глава Центра стратегических разработок отметил, что сейчас приоритетно развитие транспортной инфраструктуры в европейской части страны

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Идея строительства моста на Сахалин требует тщательного анализа, потому что в сфере транспортной инфраструктуры есть более приоритетные задачи, в частности развитие и модернизация транспортных сетей в европейской части страны. Об этом заявил журналистам экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

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"Я бы сейчас взвесил, что нам нужно в первую очередь: транспортная инфраструктура в европейской части страны, где у нас производится главный объем ВВП, или в других регионах. Поэтому надо очень серьезно взвесить", - сказал Кудрин в кулуарах Московского финансового форума, отвечая на вопрос, сможет ли российский бюджет выдержать реализацию такого затратного проекта, как строительство моста на Сахалин.

Как отметил Кудрин, в перспективе реализация такого проекта будет разумным решением.

"Но вот пришло ли то время? Трудно сказать, требуется анализ", - сказал экс- министр финансов.

По его словам, строительство моста на Сахалин может рассматриваться как часть проекта по созданию транспортного коридора с Японией.

"Окупят ли экономически отношения с Японией этот проект? Получим ли мы отдачу в торговле и расширении экономических связей с Японией? Или такая инвестиция даст в какой-то другой сфере большую отдачу?", - заметил Кудрин.

Мост на Сахалин

7 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ предметно изучается возможность строительства железнодорожного перехода на Сахалин. О реанимировании планов соединения Сахалина с континентальной частью президент России заявлял еще 15 июня во время ежегодной "Прямой линии".

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Объем инвестиций в создание транспортного перехода с материка на Сахалин составляет около 500 млрд рублей, заявлял 6 сентября министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме. По его словам, проект может быть реализован уже в первой половине следующего десятилетия.

Первый вице-президент АО "Российские железные дороги" Александр Мишарин сообщил ТАСС, что транспортный переход на Сахалин по технико-экономическому обоснованию (ТЭО) предусмотрен как мост. Он также сообщил, что РЖД и Министерство инфраструктуры и транспорта Японии создали рабочую группу для проработки проекта создания транспортного перехода между Россией и Японией, частью которого станет переход на Сахалин.

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Персоны
Кудрин, Алексей Леонидович
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